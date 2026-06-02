Entrenador
La prensa serbia da por hecho el fichaje de Ibon Navarro por el Estrella Roja
El todavía entrenador del Unicaja y el club de Los Guindos aun no han hecho oficial que el técnico vasco no cumplirá el año de contrato que tenía firmado en Málaga hasta 2027, pero algunos medios de Belgrado ya anuncian su inminente llegada al cuadro rojiblanco
Ibon Navarro no seguirá siendo entrenador del Unicaja la próxima temporada 2026/2027. La noticia es ya un secreto a voces desde el pasado fin de semana, aunque todavía falta que ambas partes la hagan oficial, cuando cierren el finiquito. Mientras, el Unicaja ya ha abierto el casting de alternativas al técnico vitoriano, igual que el propio Ibon también busca ya un nuevo destino para su carrera profesional.
Rumores cada vez más insistentes
Desde hace un par de días, la prensa serbia especula con la posibilidad de que Ibon Navarro sea el próximo entrenador del Estrella Roja. Una opción que este martes parece todavía más cercana, tras lo que ha publicado Meridian:Sport, un medio bastante vinculado al club rojiblanco de la capital de Serbia
Este portal web dice en su edición de este martes: "El Meridianbet Estrella Roja, tras finalizar la temporada, busca un nuevo entrenador y la decisión se ha tomado muy pronto. Ibon Navarro se ha convertido en el nuevo técnico del club. El técnico español y el Estrella Roja están ultimando todos los detalles. Navarro ha tenido en el Unicaja una trayectoria exitosa y una maestría que le ha valido numerosos trofeos, entre ellos dos títulos de la FIBA League".
En los próximos días se sabrá si esa posible negociación se cierra o no. Antes, tendrá que llegar su salida oficial del Unicaja.
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