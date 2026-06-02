¿Quién será el recambio de Ibon Navarro en el Unicaja?

A la espera de que el Unicaja anuncie, más pronto que tarde, la salida oficial de Ibon Navarro del banquillo del club cajista, el casting abierto para suplir al exitoso entrenador vasco en el banquillo sigue con muchos movimientos. Las llamadas se suceden al director deportivo, Juanma Rodríguez, al que le han llovido los ofrecimientos desde que este pasado fin de semana se supo que Ibon Navarro había decidido no cumplir con el año de contrato que todavía tenía firmado con el Unicaja.

Muchos nombres

Durante estos últimos días son muchísimos los nombres de entrenadores que se han vinculado al equipo verde y morado. Pablo Laso, Txus Vidorreta, Gerard Encuentra, Álex Mumbrú, Moncho Fernández, Jaka Lakovic, Sito Alonso, Jaume Ponsarnau, Diego Ocampo... Algunos, la verdad es que no han estado nunca en la lista (el actual seleccionador de Alemania, por ejemplo) y otros es que ni cumplen las características mínimas que ha puesto la directiva cajista como líneas rojas que no se pueden traspasar a la hora de elegir al nuevo técnico.

Experiencia ACB

Como explicó este periódico solo unas horas después de conocerse la marcha de Ibon Navarro, el objetivo es que el nuevo entrenador del Unicaja 2026/2027 sea un técnico con experiencia en la Liga Endesa y que venga a Málaga con la idea de liderar un proyecto a medio-largo plazo. El club piensa en un contrato mínimo de dos temporadas para adecuar el actual proyecto a las necesidades del nuevo inquilino del banquillo cajista.

Moncho Fernández

Dentro de las conversaciones habituales estos días entre los responsables de fichar al nuevo técnico, la figura de Moncho Fernández ha cogido peso. Es un entrenador que gusta por su estilo de juego, por su manera de entender el baloncesto, porque siempre se le ha visto como un hombre de club y porque el Unicaja podría ser la oportunidad perfecta en su carrera para dar el salto a la elite no solo nacional, sino también continental. En Los Guindos gusta por todas estas cosas Moncho, aunque no hay consenso todavía ni decisión tomada.

Moncho Fernández, actual entrenador del Bàsquet Girona. / ACBPhoto

Un "tapado"

De hecho, hay un "tapado" que cumple con el requisito de experiencia ACB, que tiene una buena hoja de servicios y que gusta también por su manera de vivir el baloncesto, pero que a día de hoy tiene equipo, que tiene un año más de contrato y que es una utopía a 2 de junio pensar en su posible llegada a Málaga. ¿Más adelante? Pues podría ser, dependiendo cómo evolucione el mercado en las próximas semanas, pero el Unicaja no quiere dilatar mucho en el tiempo la toma de esta decisión, por lo que habría que casi descartar ese nombre que no ha trascendido todavía en los medios de comunicación.

Paso a paso

De todas formas, los pasos que hay que dar tienen que ir por orden. Lo primero es que Ibon Navarro y el club acuerden la rescisión del contrato que todavía les une. Una vez se anuncie esa salida, entonces se cerrará el nombre de su sustituto.