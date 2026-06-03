Mark Tatum confirma el inicio de la NBA Europa para octubre de 2027 y que el ganador de próxima BCL, que jugará el Unicaja, tendrá plaza garantizada

Cuando el proyecto de la NBA Europa parecía más apagado que nunca en estos últimos meses, ahora todo se vuelve a acelerar. Y no de la mano de la Euroliga, sino de la FIBA y la Basketball Champions League.

Una voz más que autorizada, el subcomisionado de la liga norteamericana, Mark Tatum, dedicó la mayor parte de su reunión con los medios internacionales de ayer martes en Estados Unidos para hablar no solo de las finales de la NBA, sino también de la nueva liga que se avecina en Europa y en la que aspira encontrar un hueco el Unicaja.

Octubre de 2027

Tatum confirmó que el proyecto sigue en pie para comenzar en octubre de 2027, independientemente de cómo prosigan las conversaciones que hay pendientes con la Euroliga.

«Hemos avanzado enormemente hacia nuestro lanzamiento en 2027, un modelo que beneficiará a clubes y jugadores en Europa. Esperamos las últimas ofertas a finales de mes. Estamos en la fase final de las negociaciones con la FIBA. Hemos progresado en el formato. Crearemos un modelo de negocio más abierto y basado en el mérito. Invertiremos más que nunca en el baloncesto europeo. Esto impulsará un crecimiento sostenible. Hemos estado impulsando el diálogo. Nos sentimos muy satisfechos con la estructura de la competición», aseguró el alto dirigente del baloncesto norteamericano, sobre el reto que la NBA tiene abierto en Europa con esta nueva Liga.

La NBA llega a Europa. / NBA

Premio para el campeón de la próxima BCL

Según explicó el periodista Aris Barkas en Eurohoops, Tatum reiteró que también se están llevando a cabo conversaciones con equipos de la Euroliga y nuevos inversores, y añadió que la NBA no extraerá beneficios económicos del baloncesto europeo: «Nuestras conversaciones están muy avanzadas, pero estas cosas llevan tiempo, tanto con los equipos actuales como con los potenciales inversores. Queremos que comprendan claramente el modelo y que los equipos entiendan su viabilidad económica; la gran mayoría de los beneficios volverán a ellos. Invertiremos en la liga, en instalaciones, centros de repetición, en todo lo necesario para tener una liga de baloncesto de primer nivel. No se trata de extraer beneficios; un gran porcentaje se reinvertirá en el baloncesto europeo. Tendremos una de las mayores campañas de marketing, el capital se reinvertirá y todo lo demás son tergiversaciones. Alrededor del 90 % de los beneficios se quedarán en Europa. Además, estamos creando un sistema que beneficiará a los clubes europeos. Si el lanzamiento se produce en octubre de 2027, el próximo ganador de la Liga de Campeones de Europa se clasificará para la nueva liga».

Octubre de 2027, fecha de inicio

Al ser consultado sobre el cronograma del proyecto, Tatum aclaró que nada ha cambiado, aunque aún no hay una fecha específica para el anuncio oficial de la nueva liga y los clubes que la integrarán: «A finales de mes se finalizarán las ofertas y, después, seguiremos con el proceso. No hay un cronograma específico para los anuncios; debemos finalizar las negociaciones con los clubes para el inicio en octubre de 2027».

La NBA Europa, cada vez más cerca de ser una realidad. / Sportico/Lorenzo Gordon

NBA+FIBA+¿Euroliga?

Tatum reiteró que la NBA, en colaboración con la FIBA, seguirá adelante con su proyecto, incluso si no se llega a un acuerdo con la Euroliga, aclarando una vez más que cada club de la nueva competición debe presentar una oferta exitosa.

«Le hemos comunicado a la Euroliga que la única forma de garantizar una plaza es mediante una oferta exitosa. Estamos dispuestos a negociar con nuestros socios si podemos llegar a un acuerdo. Contamos con suficientes inversores para seguir adelante en cualquier caso».

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