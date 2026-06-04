Pablo Laso vs Unicaja: ¿Interés, rumor o realidad?

El casting para sustituir a Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja sigue abierto. Tras conocer que el Bàsquet Girona va a poner todas las trabas posibles para la salida de Moncho Fernández, uno de los nombres que más ruido ha generado en las últimas horas es el de Pablo Laso.

El entrenador vitoriano, actualmente al frente del Anadolu Efes, que está el número 1 en la lista de candidatos a sustituir a Txus Vidorreta en La Laguna Tenerife, ha sido vinculado también con el club malagueño en varias informaciones, algunas procedentes del entorno balcánico y turco, justo en pleno movimiento de banquillos en Europa y con el futuro de Ibon orientado hacia el Estrella Roja de Belgrado.

Pablo Laso, otra opción que se vincula con el Unicaja. / EFE

¿Opción real?

La "opción Laso" se puede decir que sería una de las más mediáticas que podrían llegar al banquillo de Los Guindos. Se trata de uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto europeo, campeón de dos Euroligas con el Real Madrid y arquitecto de una de las etapas más dominantes del club blanco. Su nombre supone otra dimensión dentro de la lista de posibles candidatos para el nuevo Unicaja. No sería una apuesta de perfil medio, sino la llegada de un técnico con jerarquía, con una trayectoria de máximo nivel.

Laso tiene contrato con el Anadolu Efes hasta 2027, aunque su vinculación incluye opciones que permitirían una salida este verano. El propio técnico ha reconocido en las últimas horas que su situación es clara: tiene contrato para la próxima temporada, pero tanto el club como él disponen de mecanismos para no continuar. Es decir, no está libre, pero tampoco completamente blindado.

Unicaja, club potente

Por eso conviene distinguir entre interés, rumor y realidad. Que Pablo Laso aparezca vinculado al banquillo cajista confirma que el Unicaja ha vuelto a ser un club apetecible en el mercado europeo. No está en la Euroliga. Ni siquera en la Eurocup. Pero es un destino atractivo. Probablemente, de los más apetecibles para cualquier entrenador fuera de la máxima competición del baloncesto continental. Que pueda acabar en Málaga es otra historia. Antes deben resolverse la salida definitiva de Ibon Navarro, el futuro de Laso en el Anadolu Efes y saber qué tipo de apuesta pondrá encima de su mesa el equipo de Tenerife, que apunta a ser muy interesante.

Verano movido

El verano acaba de empezar y el banquillo del Unicaja ya es uno de los grandes focos del mercado. Moncho Fernández, otros técnicos ACB y el propio Pablo Laso forman parte del ruido lógico de una reconstrucción de enorme calado. Sigue habiendo un tapado, cuyo nombre se guarda con celo en Los Guindos, pero que es más un sueño que una realidad, al menos a estas alturas del mes de junio. Esperar o no esperar. Esa es la cuestión...