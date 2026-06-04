El Unicaja estrecha el cerco sobre Moncho Fernández, pero el Bàsquet Girona niega su salida a Málaga

El Unicaja ya trabaja en el primer gran movimiento de su nuevo proyecto. Con la salida de Ibon Navarro cada vez más encaminada hacia el Estrella Roja, el club de Los Guindos ha empezado a estrechar el cerco sobre Moncho Fernández como posible sustituto del técnico vitoriano.

El entrenador gallego, actualmente en el Bàsquet Girona, es uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas dentro del casting cajista. En Málaga se están recabando informes sobre su figura, su método de trabajo, su relación con los vestuarios en los que ha trabajado y su posible encaje en una etapa que se abrirá después del ciclo más glorioso de la historia reciente del club.

Decisión clave

No es una elección menor. El Unicaja no busca únicamente un entrenador, sino al responsable de pilotar el aterrizaje después de una era inolvidable. Ibon Navarro deja una herencia de siete títulos, una identidad competitiva muy marcada y un listón altísimo. Por eso el club está obligado a hilar fino. Y ahí aparece Moncho, un técnico con enorme conocimiento de la Liga Endesa, trayectoria larga en banquillos de la ACB y una reputación construida desde el trabajo diario, la adaptación y la capacidad para hacer competitivos a equipos con estructuras muy distintas.

Moncho Fernández, actual entrenador del Bàsquet Girona. / ACBPhoto

En Girona dan por hecho que seguirá como entrenador del equipo catalán

Sin embargo, la operación no será sencilla. Ni mucho menos. El Bàsquet Girona ha salido al paso de los rumores y ha querido cerrar públicamente la puerta a una posible salida de su entrenador hacia Málaga. Fernando San Emeterio, director deportivo de la entidad catalana, fue rotundo este jueves en su comparecencia de valoración de temporada. El mensaje fue claro: Moncho Fernández tiene contrato, el club cuenta con él y no existe una cláusula de salida que facilite su marcha al Unicaja.

“Moncho tiene contrato para el año que viene”, recordó San Emeterio, que insistió en que el técnico está plenamente integrado en el proyecto del Bàsquet Girona. El dirigente explicó que ambas partes hicieron una apuesta conjunta en un momento complicado para el club, cuando la llegada del entrenador gallego sirvió para cambiar la dinámica de un equipo que peleaba por escapar de la zona baja. Aquella confianza inicial se reforzó después con una ampliación de contrato hasta 2027, una decisión que en Fontajau interpretan como la base de un proyecto de continuidad.

San Emeterio fue incluso más allá. Aseguró que Girona y Moncho están ya trabajando juntos de cara a la próxima temporada y resumió la postura del club con una frase que marca el escenario actual: “No veo otro escenario” que la continuidad del entrenador en el Bàsquet Girona. Y añadió otro matiz fundamental para entender la dificultad de la operación: "Moncho no tiene cláusula de salida".

Los jugadores del Bàsquet Girona celebran una victoria. / ACBPhoto

¿Táctica negociadora?

La posición del Bàsquet Girona introduce el primer gran obstáculo del verano cajista. San Emeterio no dejó una puerta entreabierta. Al contrario, quiso transmitir seguridad, normalidad y firmeza. En Girona entienden que Moncho no es una pieza secundaria. Su llegada fue importante para estabilizar al equipo y su continuidad se interpreta como una garantía para seguir creciendo. Por eso el club catalán no quiere aparecer como un actor pasivo ante el interés del Unicaja. La negativa pública de San Emeterio eleva el precio de cualquier movimiento. Huele, de hecho, a táctica negociadora para encarecer la libertad del entrenador gallego del club gerundense.

Opción prioritaria

El Unicaja, por su parte, sigue explorando. Recabar informes no significa cerrar una operación, pero sí confirma que el nombre de Moncho Fernández está sobre la mesa. Y no como una opción menor. El club malagueño necesita resolver cuanto antes el banquillo para empezar a ordenar todo lo demás, pero el mercado de entrenadores también exige tiempos, discreción y capacidad negociadora. Más aún cuando el candidato tiene contrato y su club de origen niega cualquier facilidad para salir.

Ibon Navarro y Moncho Fernández. / ACBPhoto

El primer pulso del nuevo Unicaja

La elección del sustituto de Ibon Navarro será el primer gran pulso del nuevo Unicaja. Antes de los fichajes, antes de las salidas y antes de definir la plantilla, el club debe decidir quién será el jefe de obra de la próxima reconstrucción. Moncho Fernández ha entrado con fuerza en ese escenario, pero el Bàsquet Girona ha respondido con contundencia.