Nueva prórroga en el "caso Unicaja-Chris Duarte": 15 de junio

El Unicaja y Chris Duarte se han dado una nueva prórroga para solucionar el litigio que tienen abierto desde hace ya varias semanas. Tras la apertura de expediente del club al jugador y la presentación de alegaciones del dominicano, ambas partes habían acordado de mutuo acuerdo extender hasta este viernes 5 de junio el plazo para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.

Nueva prórroga

Ese plazo se ha vuelto a ampliar y, según ha podido saber La Opinión de Málaga, la nueva fecha límite es el lunes 15 de junio. Esto no quiere decir que antes de ese día no haya un comunicado oficial con la resolución definitiva de este proceso. Es más, es lo que ambas partes querrían, pero de momento, como no hay acuerdo, se ha acordado esa prórroga de 10 días más para encontrarlo, hasta el lunes 15.

Chris Duarte no volverá a jugar en el Unicaja. / BCL

Duarte pone rumbo a su país

Chris Duarte, que a pesar de estar invitado por el club a la comida de final de temporada del pasado lunes, declinó acudir a la misma, sigue en Málaga. El jugador, si no hay cambio de planes, tiene previsto abandonar la Costa del Sol la próxima semana. La idea de la familia Duarte es viajar a su país el próximo martes 9, algo que no interferirá en nada en las negociaciones abiertas entre las partes ya que es el servicio jurídico del Unicaja, junto con los abogados del jugador y sus representantes, los que trabajan en que el "caso Duarte" termine lo antes posible y de la mejor manera posible.

Caso Chris Duarte

El "caso Chris Duarte" se convirtió en uno de los grandes focos de tensión del Unicaja en el tramo final de temporada. Lo que comenzó como un conflicto deportivo tras la Final Four de la Basketball Champions League derivó en un litigio abierto entre el jugador dominicano y el club malagueño, con unas consecuencias disciplinarias, legales y deportivas todavía por dictaminar.

Todo estalló el 9 de mayo, apenas unas horas después de la derrota del Unicaja en semifinales de la BCL ante el AEK de Atenas en Badalona. Ibon Navarro decidió dejar fuera de la convocatoria a Chris Duarte por motivos técnicos. El dominicano ya arrastraba semanas de pérdida de protagonismo y su ausencia en el partido más importante de la temporada europea terminó de evidenciar una fractura interna que venía creciendo desde hacía meses.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

Publicación en Instagram

Horas después del encuentro, Duarte publicó un duro mensaje en Instagram tras ser incluido en el segundo mejor quinteto de la competición. El jugador aseguró haber pasado “mucha mierda” durante la temporada y denunció que había “un grupo de personas tratando de manchar” su nombre y su carrera. Además, deslizó que existía una “soga” que le impedía jugar al nivel que él consideraba capaz de ofrecer. Aunque el mensaje fue eliminado poco después, el impacto dentro del club fue enorme.

Reacción del Unicaja y disculpas de Duarte

Ese mismo día, el Unicaja reaccionó con contundencia. La entidad abrió un expediente disciplinario a Duarte y le suspendió cautelarmente de empleo. Antes incluso de hacerse oficial la medida, Duarte publicó un segundo comunicado en redes sociales en el que pedía disculpas a compañeros, entrenadores, club y aficionados. El exterior de RD admitió que la frustración se había apoderado de él y aseguró seguir comprometido con el equipo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la relación entre ambas partes quedó prácticamente rota.

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Segundo mensaje de Chris Duarte en su story de Instagram. / @christheoretduarte05

Alegaciones y recursos

Desde entonces, el caso ha entrado en una dimensión jurídica y contractual. El alero dominicano tiene todavía un año más de contrato en el Unicaja que no quiere cumplir y que el club tampoco quiere que cumpla. O sea, que el acuerdo deberá llegar más tarde o más temprano, por el bien de ambas partes.