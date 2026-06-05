Planificación
Unicaja 2026/2027: Plantilla más larga con 14 jugadores profesionales... como mínimo
El club de Los Guindos asume que el próximo róster verde debe ser más largo, versátil y complementario, tras una temporada que empezó con 13 jugadores profesionales y ha terminado con 15
El Unicaja 2026/2027 está tan en pañales que por no tener, no tiene ni entrenador. Ibon Navarro pondrá rumbo al Estrella Roja de Belgrado, salvo giro radical de última hora, y en Los Guindos se busca un sustituto para el vasco, que deja Málaga con 7 títulos en su palmarés. Aunque la planificación está pendiente de varios fichajes, empieza a dibujarse con una idea muy clara y que no tiene vuelta atrás: la próxima plantilla tendrá que ser más larga que la de esta temporada recién terminada para los verdes.
Más jugadores
Catorce fichas profesionales parecen ya un punto de partida obligado. Y quizá no un techo, sino un mínimo. La temporada 2025/2026 ha dejado muchas conclusiones deportivas, pero también una enseñanza de planificación: en una campaña con Liga Endesa, Basketball Champions League y (ojalá) Copa del Rey, ir justo de efectivos puede salir muy caro.
El ejemplo de este curso debe ayudar a no repetir errores. El equipo comenzó el curso con 13 jugadores profesionales y ha terminado con 15. No por capricho, sino por necesidad. Las lesiones, los problemas físicos y los momentos de acumulación de partidos obligaron al club a acudir al mercado durante la temporada para encontrar soluciones que no acabaron de sostener al grupo: Justin Cobbs, Chase Audige y Augustine Rubit. Y ahí es donde el Unicaja ha comprobado que fichar en noviembre, diciembre, enero o febrero no es lo mismo que hacerlo en verano. Hay menos jugadores disponibles, los buenos están atados, los clubes no venden fácil y los perfiles que realmente ayudan desde el primer día son cada vez más escasos.
Juanma Rodríguez lo tiene claro
La decisión de ir a una plantilla más larga el próximo curso ya se ha verbalizado desde dentro de las oficinas de Los Guindos. Juanma Rodríguez ya ha dejado entrever esa autocrítica de forma pública. El director deportivo cajista habló hace algunos días de la necesidad de “darle una vuelta” a la posibilidad de construir una plantilla “más larga, versátil, complementaria”. No es una frase menor. Es una declaración de intenciones para el nuevo proyecto. La idea no pasa solo por acumular nombres, sino por tener más recursos reales, jugadores capaces de cubrir varias posiciones y un fondo de armario que permita sobrevivir a los inevitables golpes de una temporada larga.
Mercado de invierno
Si algo ha quedado claro esta temporada es que el mercado de invierno es una lotería en la que acertar es muy complicado. La Euroliga absorbe talento, los equipos con más presupuesto se adelantan y la disponibilidad de jugadores de nivel está muy limitada.
Pantzar, el primero en llegar
La incorporación de Melwin Pantzar, ya firmada desde el pasado verano, será una de las piezas de la nueva estructura, pero no la única. El Unicaja tendrá que afrontar varios movimientos y la plantilla deberá nacer con más profundidad que la de este curso. Se trata de tener más jugadores y también tener más soluciones. La "era Ibon Navarro" demostró el valor de un bloque reconocible, coral y competitivo. La próxima etapa deberá conservar esa esencia, pero con una lección aprendida: en el baloncesto actual, la calidad sigue siendo imprescindible, pero la cantidad útil también gana partidos. El Unicaja no quiere volver a llegar tarde al mercado. Quiere adelantarse.
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