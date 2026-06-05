El Unicaja se sube al Funesbuque y manda apoyo al Málaga CF de cara al play off

Con toda la capital de la Costa del Sol y la provincia volcadas en el apoyo al Málaga CF en su intento de ascender a Primera División, el otro gran estandarte deportivo de la ciudad, el Unicaja Baloncesto, también se ha sumado a la lista de apoyos públicos para que el equipo de Juanfran Funes tenga suerte en el play off de ascenso que arrancará este domingo en El Estadio Gran Canaria de Las Palmas.

En la cuenta de X del club cajista, el capitán del equipo, Alberto Díaz, se ha puesto la blanquiazul para, dentro del propio vestuario de los verde y morados, para lanzar un mensaje de ánimo al Málaga CF: "Este finde comienza el camino del ascenso del @MalagaCF a @LaLiga. ¡VAMOS, MÁLAGA! ¡Estamos convencidos de que lo vais a hacer! YoSoyDelUnicaja #LasPalmasMálaga".

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Las Palmas, primera estación

El Málaga CF arranca un play off de ascenso en el que deberá superar dos eliminatorias si es que quiere ser el equipo que acompañe a Racing de Santander y a Deportivo de A Coruña en su retorno a la máxima categoría del fútbol español. Los de Juanfran Funes jugarán la semifinal por el ascenso frente a la UD Las Palmas. Si todo fuera bien y los blanquiazules ganaran al equipo insular, su último rival camino de Primera División sería el ganador de la otra eliminatoria, que disputarán el Castellón y el Almería.