La BCL 2026/27 gana peso en el proyecto NBA Europa y abre nuevas vías para el futuro del Unicaja

El proyecto conjunto de la NBA y la FIBA para crear una nueva gran competición europea sigue avanzando y cada vez ofrece más certezas para clubes como el Unicaja, que mantienen su apuesta en la Basketball Champions League como vía de crecimiento deportivo, en detrimento de la Eurocup.

Andreas Zagklis, secretario general de FIBA, compareció en las Finales de la NBA junto a Adam Silver y Mark Tatum, máximos responsables de la liga estadounidense, y dejó claro que la hoja de ruta sigue adelante sin cambios, independientemente de que exista o no un acuerdo con la Euroliga.

"Debo decir que las reuniones son muy frecuentes, prácticamente semanales, de los equipos operativos para la preparación. Ya no es un proyecto teórico".

Se abre la vía de acceso para el segundo y el tercero de la BCL

Se siguen conociendo nuevos detalles sobre el acceso a la competición, cuya puesta en marcha está prevista para octubre de 2027. El campeón de la BCL obtendrá una plaza directa, algo que ya se conocía, pero especial atención a que el segundo y el tercero de la Final Four también tendrán opciones de acceder a través de un torneo clasificatorio de final de temporada, junto a los mejores equipos de las principales ligas nacionales.

El Unicaja quedó tercero en la BCL en la temporada 2025/2026. / BCL Photo

Modelo de la NBA Europa

La futura competición contará con 12 plazas permanentes y otras 4 que se decidirán por meritocracia deportiva, un modelo que pretende dar valor tanto a las ligas domésticas como a la propia BCL. De hecho, dependiendo de los resultados de cada temporada, incluso podría haber dos equipos procedentes de la 'Champions' clasificados directamente para la nueva liga.

El Unicaja como ejemplo

Para el Unicaja, uno de los mensajes más relevantes fue la defensa de un sistema abierto que permita a cualquier club llegar a la máxima competición por méritos deportivos. El dirigente griego puso precisamente al club malagueño como ejemplo.

"Nosotros, como órgano rector, debemos asegurarnos de que, si apoyas, por ejemplo, a Málaga, el Unicaja tenga la oportunidad de jugar en la máxima liga. Menciono al Málaga porque jugó en la máxima competición (actual), fue accionista de esta máxima liga y un día, por una decisión de la que Unicaja no formó parte, dejó de estar en esa máxima liga".

"Por lo tanto, esta apertura de la competición del 25% es el máximo respeto para todos los aficionados al baloncesto del continente, porque pueden verlo y pueden soñar que su club pueda jugar en la máxima liga".

Mismos ingresos que las franquicias con plaza permanente

Otro de los aspectos más destacados y de los que está más pendiente el Unicaja es el económico. "Uno de los elementos clave y novedosos del proyecto es que los equipos que se clasifiquen para la competición tendrán los mismos ingresos iniciales y el mismo acceso a los ingresos relacionados con su rendimiento que las franquicias con plaza permanente. Es un derecho que ganas".

Según Zagklis, esta fórmula permitirá atraer inversión y reforzar la competitividad de decenas de clubes europeos que aspiren a llegar a la nueva competición a través de sus resultados deportivos.

BCL: puerta de entrada privilegiada

La importancia de la BCL, por tanto, crecerá todavía más en los próximos años. No solo otorgará una plaza directa a su campeón, sino que también abrirá la puerta a sus otros mejores equipos mediante los torneos clasificatorios. La próxima Final Four de la BCL 26/27 tendrá un aliciente nuevo: el partido por el tercer y cuarto puesto. A partir de ahora, ese duelo entre los dos perdedores de semifinales será casi como otra final, con el billete para la fase previa de la NBA Europa en juego. O sea, que lo que hasta ahora era un duelo de castigo (en Badalona lo jugaron Unicaja y La Laguna Tenerife) será a partir de ahora un partido "grande".

Para un Unicaja que se ha consolidado como una de las grandes referencias de la competición organizada por FIBA, el nuevo escenario convierte cada temporada europea en una oportunidad real para aspirar a formar parte de la futura élite continental.

Kndrick Perry en el partido por el tercer y cuarto puesto de la BCL este curso. / BCL / LMA

A todo ello se suma la intención de diseñar un calendario compatible con las ligas nacionales y las selecciones. "La premisa es que el equipo que juega tenga a sus mejores jugadores disponibles".

Con octubre de 2027 marcado en rojo y una estructura de acceso cada vez más definida, la nueva NBA Europa sigue tomando forma. Y en ese escenario, la BCL se perfila como una puerta de entrada privilegiada para que clubes como el Unicaja puedan volver a competir en la máxima esfera del baloncesto continental.