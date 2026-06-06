Jugador del Unicaja
El Surne Bilbao despide a Melwin Pantzar con honores de campeón, antes de incorporarse al Unicaja 2026/2027
El base sueco, que la próxima temporada vestirá de verde y morado, recibió una cálida ovación cuando Jaume Ponsarnau lo sustituyó, a poco más de dos minutos para el final, con la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título ya decidida en favor del Valencia Basket
Melwin Pantzar jugará la próxima temporada en el Unicaja. El base sueco, fichado por el club de Los Guindos el pasado verano, ha jugado esta temporada 2025/2026 cedido por el equipo verde y morado en el Surne Bilbao Basket, que este viernes acabó la temporada al perder 71-88 con el Valencia Basket en Miribilla, cerrando con un 2-0 a favor de los taronja su cruce de cuartos de final por el título de la Liga Endesa.
Ovación de gala
A falta de poco más de dos minutos para el final del partido, con el triunfo del Valencia Basket ya garantizado, su entrenador, Jaume Ponsarnau, lo sustituyó para que el que ha sido su público las últimas temporadas le rindiera el homenaje que merece uno de los mejores bases de esta temporada en la Liga Endesa.
Por espacio de más de un minuto, con la grada en pie, Pantzar recibió un cálido aplauso de su afición, mientras el jugador sueco se abrazaba, uno con uno, con todos los miembros de staff técnico y de la plantilla de los "hombres de negro".
Pantzar: "Bilbao siempre estará en mi corazón"
Una vez finalizado el partido, Pantzar se dirigió desde el centro de la cancha, micófono en mano, a sus aficionados. “No puedo hablar demasiado porque si no voy a llorar. Muchas gracias por estos tres años. Desde el principio habéis estado como familia, apoyándome en las buenas y en las malas. Bilbao siempre estará en mi corazón, ojalá nos veamos en el futuro. Muchas gracias”, se despidió el sueco.
Ficha técnica del último partido de Pantzar con el Surne
71.- Surne Bilbao (16+21+12+22): Frey (6), Normantas (5), Hilliard (10), Krampelj (11), Hlinason (10) -quinteto inicial- Jaworski (6), Pantzar (4), Bagayoko (4), Petrasek (-), Font (6) y Lazarevic (9).
88.- Valencia Basket (22+25+24+17): Montero (9), Badio (10), Taylor (15), Pradilla (4), Sako (11) -quinteto inicial- Reuvers (14), De Larrea (6), Key (4), Moore (10), Cárdenas (3) y Sima (2).
Parciales: 16-22, 37-47 (descanso), 49-71 y 71-88 (final).
Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Andrés Fernández. Sin eliminados.
Incidencias: Segundo partido de cuartos de final del 'playoff' la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.556 espectadores en las gradas, prácticamente lleno.
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