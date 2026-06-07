Dudas en el Real Madrid con el futuro del extécnico cajista Sergio Scariolo

El Real Madrid de baloncesto, tras su eliminación en la serie de cuartos de final de la Liga Endesa al mejor de tres partidos contra La Laguna Tenerife, firmó su primera temporada sin títulos desde la 2010-2011, marchándose con sabor amargo después de haber olfateado las mieles del éxito hasta en tres competiciones.

En el centro de todas las miradas está ahora el exentrenador cajista Sergio Scariolo. La verdad es que no es sencillo ponerle nota a la primera campaña de la segunda etapa del italiano, pues todo depende de la lupa con la que se mire. Acostumbrada la afición a que el equipo levante al menos un trofeo, el no haberlo hecho puede ser catalogado de decepcionante. Pero al mismo tiempo es injusto pasar por alto que este ha disputado el partido por el éxito en tres competiciones y ha dominado con firmeza la temporada regular de la liga.

Andrés Feñiz y Marcelinho Huertas, durante el partido del sábado. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Lesiones

Uno de los objetivos que parecía tener en mente el técnico italiano era que su plantel llegase en el momento óptimo al tramo final, a las semanas en las que se deciden los torneos, aunque eso supusiera dejarse alguna victoria por el camino. Lo cumplió, teniendo a todos sus jugadores sanos justo antes del play off de la Euroliga. Sin embargo, en menos de quince días, todo saltó por los aires, obligando a un cambio de planes y de rumbo tan inesperado como exigente. En los instantes iniciales del primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga contra el Hapoel Tel Aviv, un mal apoyo acabó con la temporada del pívot caboverdiano Walter Tavares, capital en el esquema.

Edy Tavares, en un partido de Euroliga / EFE

La lesión obligaba a dar un paso al frente al ucraniano Alex Len, pero unos días más tarde era igualmente víctima de problemas físicos ante el Breogán. De esta manera, el Real Madrid perdía a sus dos 'cincos' naturales sin posibilidad de buscarles un recambio con vistas a la máxima competición europea y poco antes de jugar la Final a Cuatro. Las circunstancias obligaron a Scariolo a buscar la solución en lo que tenía en el vestuario y enseguida las miradas se centraron en Usman Garuba, quien pareció aceptar el reto. Por desgracia para él, en el primer partido en Atenas contra el Valencia Basket se rompió el tendón de Aquiles. Pese a estar castigado en la pintura, el conjunto blanco dio todo lo que tenía para llevar al límite al Olympiacos en la final de la máxima competición continental.

Horroroso sprint final en la Liga Endesa

Ni siquiera la posibilidad de suplir sus bajas en la competición doméstica, con las llegadas de Ömer Yurtseven y Mady Sissoko, ambos con poco tiempo para empastar con el resto de sus compañeros, aliviaron la caída de un grupo en depresión, que tras certificar el primer puesto en la liga regular con una brillante victoria ante el UCAM Murcia perdió los cinco encuentros que le quedaban por delante hacia el play off.

Todo hacía pensar que el bando madridista estaba administrando sus fuerzas para la postemporada, pero acrecentó su mal momento con una 'inesperada' derrota en casa en el primer partido de la serie contra La Laguna Tenerife. Herido por ese revés, en el segundo, jugado en tierras canarias, dio una de sus mejores versiones del año para vencer de manera contundente y convincente.

Dos finales perdidas

Fue el último estertor de un equipo que terminaría por morir, en casa y ante su público, en cuartos de final, lejos de la orilla en la que se había quedado previamente en las otras dos competiciones nacionales. Porque antes del desenlace, en el prólogo y el nudo, el Real Madrid cedió en las finales la Supercopa de España contra el Valencia Basket y la de la Copa del Rey contra el Baskonia.

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¿Futuro de Scariolo?

Así las cosas, desde la óptica de la obligación de ganar, es inevitable que haya dudas. Y ahí es donde la figura de Sergio Scariolo sale muy cuestionada. Su Real Madrid no ha ganado ningún título, aunque muchos meses haya sido el mejor equipo español, con mucha diferencia sobre el siguiente. Ahora, el club blanco tiene que decidir. O darle la oportunidad de seguir armando su proyecto o romper la vinculación que les une hasta 2028 y buscar otro entrenador.