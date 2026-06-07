Melwin Pantzar: la primera piedra del nuevo Unicaja 2026/2027

El Unicaja ya tiene definida la primera pieza de su proyecto para la temporada 2026/2027. Melwin Pantzar es el primer fichaje confirmado de la plantilla malagueña para el próximo curso, aunque su incorporación no responde a una operación reciente. El base sueco fue firmado el pasado verano por el club cajista con un contrato de larga duración hasta 2030, pero ambas partes acordaron que continuara cedido una temporada más en el Surne Bilbao Basket.

Presente, futuro... y cupo

Ahora, tras un curso sobresaliente en Miribilla, Pantzar aterrizará en Málaga convertido en una apuesta de presente y futuro. El internacional sueco llega con la etiqueta de jugador contrastado en la Liga Endesa y con un valor añadido especialmente cotizado en el mercado nacional: es cupo. En un contexto en el que escasean los jugadores de garantías que cumplan ese requisito, su incorporación supone un movimiento estratégico para el Unicaja tanto a nivel deportivo como de planificación de plantilla.

Pantzar y Perry serán compañeros la próxima temporada. / ACBPhoto

Versátil

A sus 26 años, Pantzar ha demostrado ser uno de los bases más completos de la competición. Su capacidad para generar juego, su físico para imponer ritmo y su versatilidad le convierten en un perfil muy atractivo para el esquema cajista. Aunque su posición natural es la de director de juego, también puede actuar de manera puntual como escolta, por lo que podría compartir cancha con Kendrick Perry o Alberto Díaz, cuando las necesidades tácticas del equipo así lo requieran.

Líder del Bilbao Basket

Sus números esta temporada en la Liga Endesa respaldan plenamente la confianza depositada en él. En 35 encuentros disputados promedió 24 minutos y 46 segundos sobre la pista, con 11 puntos, 4,3 rebotes, 4,3 asistencias y 1,1 recuperaciones por partido, alcanzando una valoración media de 16,8 créditos. Un rendimiento que le situó, hasta este viernes -cuando los vascos quedaron eliminados del play off- entre los jugadores más influyentes del conjunto bilbaíno.

También tuvo un papel fundamental en la histórica campaña europea del Surne Bilbao Basket. El conjunto vasco logró revalidar la FIBA Europe Cup por segundo año consecutivo y Pantzar volvió a ser una de sus referencias. En la competición continental firmó medias de 8,9 puntos, 4,5 rebotes y 6,4 asistencias para una valoración de 15,4 créditos.

Su rendimiento le ha convertido además en uno de los grandes ídolos de la afición de Miribilla. El exterior deja Bilbao con un enorme reconocimiento por parte de una grada que ha disfrutado de su crecimiento y liderazgo durante las últimas temporadas.

Última parada antes de aterrizar en Málaga

Antes de enfundarse la camiseta verde y morada, Pantzar afrontará un compromiso internacional. El nuevo jugador del Unicaja participará este próximo mes de julio en la próxima ventana de selecciones con Suecia, una cita que servirá como antesala de su desembarco definitivo en Málaga, donde está llamado a convertirse en una de las piedras angulares del nuevo proyecto cajista.