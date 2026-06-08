Casting para el banquillo del Unicaja: Pablo Laso entra oficialmente en el mercado

Desde que se supo que Ibon Navarro no seguirá en Málaga la próxima temporada, son muchos los nombres de entrenadores que se han relacionado con el banquillo del Unicaja. Se ha hablado de Moncho Fernández, Gerard Encuentra, Jaume Ponsarnau, Pablo Laso, Álex Mumbrú... Algunos, realmente, no han estado ni en la lista, pero otros sí pueden ser objeto de deseo de la dirección deportiva verde y morada.

La eliminación del Anadolu Efes en las semifinales de la Liga turca este domingo ha agitado el tablero de los banquillos en Europa. El conjunto turco de Pablo Laso cayó este fin de semana ante el Fenerbahçe Beko en una serie cruel, resuelta por 3-1, con dos derrotas iniciales por un solo punto y un cuarto partido decidido en la prórroga. El curso del Efes ya ha terminado. Y con él, también parece haber llegado el final de la etapa del técnico vitoriano en Estambul.

Pablo Laso, en su etapa en el Baskonia / EFE

Regreso a la ACB

Su salida del club otomano se da por segura. Aunque Laso tenía contrato hasta 2027, el Efes ya trabaja en otro escenario para su banquillo y en Turquía se apunta al regreso de Luca Banchi como solución para el nuevo proyecto. Ese contexto coloca a Laso directamente en el mercado. Y no en cualquier momento. Justo cuando el Unicaja debe elegir al sustituto de Ibon Navarro. La entidad de Los Guindos busca un nuevo líder para el proyecto 2026/2027 y el nombre de Laso, que ya se filtró la semana pasada, adquiere ahora una dimensión muy diferente: ya no es una hipótesis condicionada por la Liga turca, sino una opción real de mercado.

La Laguna Tenerife, otra opción

Es normal que los rumores se disparen porque la intención del técnico vitoriano es regresar a España. Después de sus experiencias en Alemania y Turquía, con un paso intermedio por el Baskonia, Laso contempla la ACB como destino prioritario para su próximo paso. Esa voluntad multiplica el interés de los clubes españoles que tienen abierto o pueden abrir el debate sobre sus banquillos. Además del Unicaja, La Laguna Tenerife es otro club interesante que ha pensado en Laso como posible sustituto de Txus Vidorreta, otro de los grandes nombres propios de los banquillos ACB y pieza clave del proyecto aurinegro durante los últimos años. El club canario, asentado en la élite nacional y europea con un modelo muy reconocible, maneja el nombre del exentrenador del Real Madrid como una opción de enorme impacto en caso de tener que iniciar una nueva etapa. Competencia seria para el Unicaja.

Pablo Laso, en su etapa como entrenador del Real Madrid, en un partido contra el Unicaja en el Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Apuesta mediática

Para el club cajista, Laso representa una apuesta de mucho caché. Incorporar a un entrenador con dos Euroligas, experiencia en vestuarios grandes y jerarquía absoluta supondría mandar un mensaje de ambición. Pero también es una decisión que cambiaría la hoja de ruta que se utilizó cuando se apostó por Ibon Navarro. Y es que el Unicaja debe decidir si quiere un técnico ya consagrado, con peso propio y una forma muy definida de entender el juego, o si prefiere apostar por un perfil más continuista como ocurrió con el vitoriano en 2022: un entrenador con hambre, margen de crecimiento y encaje pleno en la estructura deportiva del club. Laso no sería una elección neutra. Su figura elevaría el foco mediático, aumentaría la exigencia y obligaría a adaptar parte del proyecto a su personalidad deportiva.

Ahí está el verdadero debate en Los Guindos. Porque el club no busca únicamente un entrenador. Busca al técnico capaz de recoger el legado de Ibon sin quedar atrapado por la comparación.

Decisión prioritaria

El Unicaja necesita acertar. Porque el nuevo entrenador no solo será el sustituto de Ibon, será el encargado de abrir el proyecto 2026/2027, de participar en la configuración de la plantilla y de sostener una ambición que ya no admite pasos atrás. Y en ese tablero, Pablo Laso acaba de convertirse en un nombre imposible de ignorar.