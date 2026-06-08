Nuevo jugador
El Surne Bilbao despide a Pantzar antes de llegar al Unicaja: "Se nos va uno de los mejores jugadores de nuestra historia"
El base sueco se marcha como 'hombre de negro' con 153 partidos y dos títulos de la FIBA Europe Cup
EFE
El Bilbao Basket despidió a Melwin Pantzar, que la próxima temporada jugará en el Unicaja después de una exitosa etapa de tres años en Miribilla, en una rueda de prensa en la que se valoró al base sueco como "uno de los mejores jugadores de la historia del club".
"Se nos va uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Esto es así. Lo dicen sus estadísticas, los dos títulos que ha ganado con nosotros y, sobre todo su esfuerzo, su compromiso y su actitud", subrayó en la comparecencia el director deportivo del club bilbaíno, Rafa Pueyo.
"En Bilbao tienes tu casa y en Bilbao Basket, a tu familia. Te deseamos lo mejor", añadió Pueyo refiriéndose a Pantzar, el jugador de más impacto desde el ascenso de 2019 que dice adiós con un balance de 153 partidos disputados -undécimo en la historia del club- y dos títulos de Copa FIBA Europa en los que fue determinante.
Agradecimientos
"Me siento muy afortunado de haber formado parte de este club, un club increíble y con gente magnífica. Estaba en Valladolid, en LEB Oro, y no muchos equipos me querían, pero Rafa (Pueyo) y el club apostaron por mí y por eso siempre voy a estar muy agradecido. Sin esta oportunidad no estaría aquí hoy", explicó el nórdico.
En el capítulo de agradecimientos destacó al entrenador, Jaume Ponsarnau, al cuerpo técnico, al resto de estamentos de la entidad y también a los aficionados del Bilbao Basket por las muestras de cariño que ha recibido en estos tres años.
"No voy a encontrar nunca a un entrenador como Jaume. Y si alguien me pregunta por el club, siempre voy a decir que no hay nada negativo", resumió un Pantzar que pone rumbo a Málaga para jugar en Unicaja, club por el que ha jugado cedido la última temporada, "mucho más maduro" que cuando llegó a Bilbao en el verano de 2023.
El base, de 26 años, señaló que su momento más feliz en esta etapa fue el día que fue padre y, el partido más especial, el de vuelta de la final de la Copa FIBA Europa de la pasada temporada en Salónica en el que conquistaron el primer título europeo.
Despedida con honores
"¿Volver a Bilbao? La puerta siempre está abierta porque como ha dicho Rafa es mi casa aquí también, así lo siento también. Nunca se sabe", añadió Pantzar sobre un posible regreso a Miribilla antes de destacar también como uno de los principales valores del Bilbao Basket su "cultura de club".
"En mis 3 años no hemos tenido a ningún jugador que no se comporte bien, que no es majo o haga cosas raras. Rafa y el club siempre fichan buenas personas. Creo que es la cultura de club y este año ha salido un poco mejor, ha sido increíble", concluyó.
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