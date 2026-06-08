Semana intensa en el Unicaja: Salida de Ibon Navarro, búsqueda de nuevo entrenador, valoración anual de López Nieto y primeros pasos en la planificación 26/27

El Unicaja entra a partir de este lunes, 8 de junio, en una semana clave. O al menos, en 7 días con una agenda apretada. Y es que estamos ante una de esas semanas de despachos, decisiones y movimientos internos. Terminada la temporada hace ya 11 días, el club de Los Guindos tiene por delante varios frentes abiertos antes de poder activar de manera definitiva la planificación del curso 2026/2027. El más importante, sin duda, es hacer oficial la salida de Ibon Navarro y elegir el entrenador que deberá tomar el relevo del vitoriano, tras una de las etapas más brillantes de la historia reciente cajista.

Adiós de Ibon Navarro

Este domingo se cumple una semana desde que Ibon Navarro comunicó al club su intención de no cumplir el año de contrato que todavía tenía firmado con el club cajista, hasta el 30 de junio de 2027. Tras siete días, aún no hay anuncio oficial de su marcha porque todavía no se ha depositado el dinero del pago de su cláusula de rescisión, que asciende a unos 300.000 euros. Mientras eso no ocurra, Ibon seguirá "ligado" al Unicaja y no se podrán hacer otros movimientos que se irán sucediendo cronológicamente, como un castillo de naipes, a partir del anuncio oficial de su adiós del club.

Ibon Navarro en un entrenamiento del Unicaja durante la Final Four de la BCL. / UnicajaB.Fotopress (Mariano Pozo)

Una cuestión que llegará casi de forma inmediata, por ejemplo, será la rueda de prensa en la que el técnico vasco se despedirá de la que ha sido su casa estas últimas cuatro temporadas y media. El club quiere que el día del adiós sea el que se merece Ibon Navarro, el mejor entrenador en resultados de la historia del club verde, por lo que seguro se mimará la puesta en escena y estará muy bien arropado en su adiós a la entidad de Los Guindos. Será la despedida del arquitecto de un Unicaja que volvió a mirar en estas últimas temporadas a los grandes de tú a tú, que recuperó el orgullo de la afición y que convirtió el Martín Carpena en un escenario reconocible por su energía, su ritmo y su ambición.

Búsqueda de entrenador y planificación del proyecto 2026/2027

A partir de la salida de Ibon Navarro, la atención se centrará en encontrar al nuevo entrenador. La dirección deportiva tiene ante sí una decisión estratégica. No basta con elegir un técnico de garantías; el Unicaja necesita encontrar a alguien capaz de dar continuidad a una idea colectiva que ha funcionado, pero también con personalidad suficiente para abrir una nueva etapa.

La elección no será sencilla. El listón queda muy alto y cualquier comparación con Ibon será inevitable para su sucesor en el banquillo. Por eso, el club deberá moverse con precisión, sin dejarse llevar por la urgencia ni por el impacto de los nombres más mediáticos. El Unicaja necesita un entrenador que encaje en la estructura, que acepte la exigencia competitiva de un proyecto ganador y que participe desde el primer día en la construcción de la plantilla 2026/2027. Porque el banquillo condicionará también muchas de las decisiones que deberán tomarse en los próximos días sobre renovaciones, salidas, fichajes y configuración final del próximo proyecto 2026/2027.

Valoración del presidente

Otro foco importante pendiente todavía de fecha definitiva es la valoración anual de Antonio Jesús López Nieto ante la prensa. Al presidente cajista le gusta hacer balance de la temporada tan pronto acaba el curso, pero este año ha tenido que posponer su habitual presencia ante los medios postemporada precisamente por la obligatoriedad de cerrar primero la salida y despedida de Ibon Navarro, antes que cualquier otra cosa.

Antonio Jesús López Nieto, en rueda de prensa. / ACBPhoto/M.Pozo

Su comparecencia podría ser a final de esta próxima semana, si antes se cumplen todos esos pasos previos con Ibon. López Nieto deberá analizar y poner contexto a todo lo ocurrido, explicar la posición del club ante el nuevo escenario deportivo y lanzar los primeros mensajes sobre el futuro. Será, además, una oportunidad para ver el grado de autocrítica de la entidad y conocer hasta dónde quiere llegar el Unicaja en el nuevo proyecto, que coincidirá con el 50 cumpleaños del club de Los Guindos.

López Nieto tendrá que hablar del pasado inmediato, pero también del camino que viene. El club ha elevado su nivel de ambición en los últimos años y ya no puede conformarse con competir bien. Después de los títulos conquistados y del respeto ganado en todas las competiciones, la exigencia externa e interna es mayor. La afición ha vuelto a creer y espera que el proyecto 2026/2027 nazca con la misma hambre, aunque con ajustes necesarios para evitar que los problemas de lesiones, calendario y desgaste vuelvan a condicionar al equipo en los momentos decisivos.

"Caso Cris Duarte"

En paralelo, el Unicaja sigue pendiente de la resolución del "caso Chris Duarte". La situación del jugador dominicano, abierto el expediente por parte del club tras su polémica publicación en redes sociales, continúa siendo uno de los asuntos que Los Guindos debe cerrar cuanto antes. No es una cuestión menor, porque afecta a la planificación deportiva, al margen económico y a la composición de la próxima plantilla. La fecha límite que se han puesto las dos partes es el lunes 15, pero si en estos próximos 7 días se solucionase el problema sería mejor para todas las partes.

Duarte, en una imagen en el Martín Carpena. / Gregorio Marrero

Planificación del proyecto 2026/2027

La semana, por tanto, se presenta como el punto de partida del nuevo Unicaja. Primero habrá que despedir a Ibon con el reconocimiento que merece. Después, elegir, o al menos empezar a elegir, al técnico que tomará el mando. Más tarde, escuchar el balance institucional de López Nieto y resolver expedientes pendientes como el de Duarte. Solo entonces podrá arrancar con nitidez la construcción del equipo 2026/2027.

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El club se encuentra ante una de esas semanas que no reparten títulos, pero sí pueden servir para poner las bases para ganarlos a corto y medio plazo. Lo que se decida ahora marcará el tono del próximo curso. Y en Los Guindos lo saben: después de una etapa histórica, el reto ya no es volver a empezar, sino acertar para volver a arriba.