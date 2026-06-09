La Eurocup cambia de formato y se amplía a 32 equipos, pero no seduce al Unicaja, que seguirá en la BCL

La Eurocup prepara una transformación profunda para la temporada 2026/2027, pero el nuevo escenario continental no altera la hoja de ruta del Unicaja. La segunda competición organizada por la Euroliga pasará a contar con 32 equipos, repartidos en cuatro grupos de ocho, y estrenará un sistema de eliminatorias al mejor de tres partidos desde los octavos de final hasta la final. Un formato más amplio, más estable y mucho más parecido al de la Basketball Champions League que al modelo que ha venido utilizando la propia Eurocup en las últimas campañas.

El cambio fue aprobado este martes por el Board de Euroleague Basketball, dentro de un rediseño con el que la organización pretende relanzar su torneo y hacerlo más atractivo para clubes de toda Europa. Según la propia competición, el interés ha sido notable: más de 40 equipos han trasladado propuestas o mostrado disposición para formar parte de la Eurocup a partir del próximo curso. Sin embargo, entre ellos no está el Unicaja, que mantiene firme su apuesta por la Basketball Champions League de la FIBA.

El Unicaja alzó el trofeo europeo en Atenas el curso pasado. / BCL Photo

Un formato más reconocible para el Unicaja

La nueva Eurocup tendrá una fase regular con 32 equipos divididos en cuatro grupos de ocho. De ahí saldrán los 16 clasificados para la postemporada, que disputarán octavos de final, cuartos, semifinales y final. Todas las rondas se jugarán al mejor de tres partidos, con ventaja de campo para el equipo mejor clasificado.

El cambio es relevante porque rompe con el sistema de estas últimas temporadas, en el que la Eurocup combinaba cruces a partido único en las primeras rondas con series al mejor de tres en las semifinales y la final. La nueva fórmula reduce el peso del accidente puntual y premia más la consistencia, una estructura muy familiar para el Unicaja por su experiencia reciente en la BCL.

Listado de participantes

La lista definitiva de participantes se conocerá, probablemente, a finales de esta semana. Será entonces cuando se despeje por completo el mapa de una Eurocup que quiere ganar peso en plena guerra por el control del baloncesto europeo. La Laguna Tenerife, por ejemplo, es uno de los equipos que podría cambiar de acera en Europa. Pero en Los Guindos no hay giro previsto. El club cajista seguirá compitiendo en la BCL, torneo en el que ha construido una etapa de enorme éxito deportivo y donde se siente cómodo dentro de un ecosistema FIBA que, además, aparece conectado con el futuro proyecto de la NBA Europa, previsto en principio para arrancar en octubre de 2027.

Licencias largas y wild cards

Otra de las grandes novedades será el sistema de acceso. La Eurocup combinará plazas procedentes de ligas nacionales, en función de la clasificación final de cada campeonato, con alrededor de 20 licencias de larga duración, con una vigencia de cinco años. El resto se completará mediante wild cards de una temporada.

Euroleague Basketball defiende que este modelo permitirá a los clubes planificar con mayor seguridad, atraer inversión y trabajar con una perspectiva deportiva y económica a medio plazo. Es, en la práctica, un intento de dotar a la Eurocup de mayor estabilidad y de blindar un grupo potente de participantes durante varias temporadas.

El Unicaja, sin embargo, juega ahora otra partida. Su presente continental sigue ligado a la Basketball Champions League y su futuro se observa desde la órbita de la FIBA. La Eurocup cambia, crece y se rearma. Pero, al menos de momento, no cambia el plan del equipo malagueño.