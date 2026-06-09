"Ibon tiene un plan": historia de un lema que ya es patrimonio del Unicaja

Nació en la grada del Olimpic de Badalona en 2023 y se ha convertido en parte de la banda sonora del mejor Unicaja de la historia: “Ibon tiene un plan”. Una frase sencilla, pegadiza y envuelta en ese punto de humor que tantas veces acompaña a las grandes historias del deporte. Pero el tiempo, los títulos y el baloncesto la han convertido en mucho más. Y es que lo que empezó como un cántico gracioso ha acabado convertido en un símbolo. Este martes, en el día en el que el Unicaja oficializó el adiós de Ibon Navarro, el lema adquiere definitivamente categoría de legado.

Copa del Rey de Badalona

La historia sitúa su origen en la Copa del Rey de 2023. Allí, en Badalona, el Unicaja derribó una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Ganó la Copa, eliminó por el camino al Barça y al Real Madrid y derrotó en la final al Lenovo Tenerife. Fue el primer gran título de la era Ibon y también el momento en el que la afición empezó a darle forma a una idea que se haría inmortal: si aquel equipo jugaba así, competía así y creía así, era porque su entrenador tenía algo preparado. Tenía un plan.

El lema creció porque el equipo le dio contenido con sus sucesivos éxitos. El “plan” no era ya solo una ocurrencia. Era una manera de jugar y de entender el baloncesto: defensa agresiva, ritmo, rotación larga, reparto de protagonismo casi milimétrico entre todos los jugadores, hambre competitiva y una conexión total con una "Marea Verde", que volvió a sentirse parte de algo grande.

Ibon navarro, en rueda de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Etapa de éxitos

La Copa de 2023 fue la semilla. La Basketball Champions League de 2024, la confirmación. Y ahí el lema dio otro salto. Durante la celebración del título europeo, una bufanda con el rostro del técnico y la frase “Ibon tiene un plan” se hizo viral después de que el propio entrenador la mostrara desde el balcón del Ayuntamiento de Málaga. La pieza había nacido de forma casera, diseñada por jóvenes aficionados cajistas, pero terminó convertida en icono de una era.

A partir de ahí, el “plan” dejó de pertenecer solo a la grada. Lo asumió el club, lo abrazó el vestuario y lo entendió toda la Liga. La ACB incluso utilizó la frase como excusa para explicar las claves del éxito del Unicaja en la etapa de Navarro. El cántico era ya una marca reconocible: cada vez que el Carpena lo entonaba, no solo homenajeaba al entrenador; reivindicaba una forma de competir que había devuelto al equipo a la élite.

Imagen con la que el club anunció su renovación. / Unicaja

Lema de club

El punto más institucional llegó en enero de 2025, cuando el Unicaja anunció la ampliación de contrato de Ibon Navarro hasta 2027 con un titular que no podía ser otro: “El plan de Ibon Navarro es quedarse en Málaga hasta 2027”. El club hacía suyo el lema de la afición y lo convertía en mensaje oficial de continuidad, confianza y proyecto. Entonces, Ibon ya era el técnico más laureado de la historia cajista y el símbolo de una etapa que parecía tener cuerda para rato.

Adiós antes de tiempo

Pero el deporte rara vez respeta los guiones perfectos. El plan que parecía escrito hasta 2027 se rompe ahora antes de tiempo. Ibon Navarro se marcha tras ejercer la cláusula de salida de un contrato que le vinculaba al Unicaja hasta la próxima temporada. Lo hace como el entrenador más importante de la historia reciente del club, con siete títulos: dos Copas del Rey, dos Basketball Champions League, dos Copas FIBA Intercontinental y una Supercopa Endesa. También se va con 180 victorias en 261 partidos y el mejor porcentaje de triunfos de la historia cajista, un 68,97%.

Ibon se va, pero su plan se queda. En las vitrinas, en las bufandas, en los vídeos de Badalona, en las noches europeas y en la garganta de una afición que encontró en cuatro palabras la mejor definición de un ciclo irrepetible: "Ibon tiene un plan".