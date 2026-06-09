OFICIAL: Ibon Navarro deja de ser entrenador del Unicaja

Era un secreto a voces desde hace varios días y ya se ha emitido el comunicado para convertirlo en oficial: Ibon Navarro ya no es entrenador del Unicaja. El técnico vitoriano comunicó el pasado domingo 31 de mayo por la mañana al club malagueño su decisión de no seguir liderando el proyecto otro curso a pesar de tener un año más de contrato. El ruido, que venía de atrás, parece haber pesado y servido como punto de inflexión para desencadenar la salida del entrenador más laureado de toda la historia cajista.

Desde febrero de 2022 hasta junio de 2026

Ibon Navarro aterrizó en febrero de 2022 en uno de los peores momentos de la hemeroteca reciente del conjunto de Los Guindos. Desde ahí, hasta este junio de 2026, siete títulos ha añadido a la vitrina del Unicaja. Dos Copas del Rey, dos BCL, dos Intercontinentales y una Supercopa Endesa. Méritos que le han catapultado a ser el entrenador más victorioso -en trofeos, pero también en duelos (180 triunfos en 261 partidos)- de todos los tiempos cajistas.

Futuro incierto

El ciclo del 'plan' que ha fascinado Europa se cierra con solo la Liga Endesa como objetivo pendiente. En el resto de competiciones disputadas ya siempre quedará escrito el nombre del Unicaja con Ibon Navarro como gran director de una orquesta que ha sonado mucho y muy bien.

Aún no se conoce el futuro del vitoriano, aunque todo apunta a que experimentará su primera andadura fuera de territorio nacional. El conjunto malagueño, por su parte, tendrá que añadir el "entrenador" a la lista de la compra para este mercado veraniego, que tantos movimientos apunta a tener.

Comunicado del Unicaja sobre la marcha de Ibon Navarro:

"La historia del Unicaja vive el cierre de un capítulo importantísimo de nuestra historia. El técnico Ibon Navarro ha ejercitado la cláusula de salida prevista en el contrato que le vinculaba a nuestro club hasta la próxima temporada.

Navarro llegó al Unicaja en febrero de 2022, completando media temporada tras la que el Club apostó por Ibon como conductor de un nuevo proyecto 2022-23 en el que se afrontó una profunda remodelación de la plantilla. Fue un trabajo que puso las bases de uno de los mejores Unicaja de la historia e inicio de un ciclo en el que se consiguieron 7 títulos: 2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Copas FIBA Intercontinental y 1 Supercopa ACB.

A partir de esa temporada, el Unicaja no faltó a su cita con la Copa del Rey ni con la Final Four de la BCL, y disputó 3 semifinales seguidas de los Playoff de la Liga Endesa. La única decepción de este ciclo fue la vivida esta temporada al quedar en novena posición de la Liga Endesa y no poder participar en las eliminatorias por el título liguero, un resultado que no debe empañar nada de lo conseguido con Ibon Navarro al frente de nuestro banquillo.

De hecho, Navarro aparte de con los títulos que cuelgan del techo del Carpena para siempre, se va de Málaga con un récord en Liga Endesa. En la temporada 2023-24, el Unicaja fue campeón de la Fase Regular de la ACB, siendo además el mejor ataque y la mejor de defensa de la competición, algo que no ha hecho nunca un equipo bajo el formato actual de liga regular única (1994-95).

En cuanto a las estadísticas como entrenador de nuestro Club, Ibon Navarro se marcha como el entrenador con más victorias en la historia del Unicaja, 180 partidos ganados en 261 encuentros dirigidos. Estos números le posicionan además como el entrenador con mejor porcentaje, habiendo ganado el 68,97% de los partidos que ha dirigido.

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Desde Unicaja Baloncesto le damos las gracias a Ibon Navarro por todo el trabajo realizado durante estos 5 años, en los que su profesionalidad y dedicación han sido ejemplares para todos y cada uno de los que formamos parte del Club. A partir de hoy, en el que Club y entrenador tomamos caminos diferentes, le deseamos toda la suerte tanto en su carrera como a nivel personal. Gracias Ibon por todo lo hecho en Málaga y el Unicaja, donde siempre te tendremos como uno más de nosotros".