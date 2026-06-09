Pablo Laso y el Unicaja: una apuesta de impacto con ventajas y riesgos

El Unicaja busca entrenador para abrir el proyecto 2026/2027 y el nombre de Pablo Laso aparece de manera inevitable en cualquier conversación de mercado. La salida de Ibon Navarro deja un vacío enorme en Los Guindos. No se marcha solo un técnico ganador, sino el arquitecto de una etapa histórica, reconocible por su baloncesto coral, su intensidad defensiva, la conexión con el Martín Carpena (solo algo empañada los dos últimos meses) y una ambición que devolvió al club a la primera línea. En ese contexto, fichar a Pablo Laso supondría una declaración de intenciones, pero también una decisión que exige analizar pros y contras con mucha calma.

A favor

El principal argumento a favor es evidente: Laso es un entrenador de élite. Su trayectoria, su palmarés y su autoridad en el baloncesto europeo están fuera de discusión. Incorporar a un técnico de ese peso permitiría al Unicaja responder a la marcha de Ibon con un golpe de efecto inmediato. Sería una forma de decir que el club no entra en una etapa de transición, sino que quiere seguir compitiendo por títulos desde el primer día. Para una entidad que ha elevado su exigencia en los últimos años, ese mensaje tendría un valor deportivo e institucional enorme, sobre todo en la temporada en la que el club cumplirá 50 años.

Pablo Laso podría ser el recambio de Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja. / ACBPhoto

Otro punto positivo es su experiencia en vestuarios importantes. Laso sabe convivir con la presión, gestionar jugadores de primer nivel y competir en escenarios grandes. El Unicaja viene de una etapa en la que ha ganado, ha viajado mucho y ha acumulado partidos de máxima exigencia. No necesita un entrenador que descubra ahora lo que significa dirigir bajo presión. Necesita alguien capaz de tomar decisiones rápidas, liderar un grupo ambicioso y asumir que cada derrota tendrá lectura de crisis después de lo conseguido con Ibon Navarro. Se valora mucho del extécnico madridista su capacidad de gestionar grupos.

También hay un factor de mercado. La intención de Laso de regresar a España, unida a su salida segura del Anadolu Efes, abre una ventana que no siempre se presenta. Técnicos de ese perfil no suelen estar disponibles para clubes que no juegan Euroliga. Además, La Laguna Tenerife también ha pensado en él para sustituir a Txus Vidorreta, lo que confirma que su nombre no pertenece solo al terreno de la especulación malagueña, sino al mapa real de los banquillos ACB.

En Contra

Sin embargo, no todo son ventajas. El primer contra es el encaje con el modelo actual del Unicaja. La etapa de Ibon se construyó sobre una idea muy reconocible: grupo por encima de nombres, plantilla larga, ritmo alto, roles claros y una estructura deportiva muy equilibrada entre banquillo, dirección deportiva y club. Laso tiene una personalidad muy fuerte y un peso propio enorme. Su llegada podría reforzar el proyecto, pero también obligaría a redefinir espacios de poder dentro de la estructura. No sería un entrenador más. Sería Pablo Laso.

El segundo riesgo es la comparación. Sustituir a Ibon ya será difícil para cualquiera, pero Laso llegaría con un foco mediático todavía mayor. El Unicaja tendría un entrenador de primerísimo nivel, sí, pero también asumiría una exposición muy superior a la que tendría otro entrenador con un perfil más discreto, joven o continuista.

El aspecto económico tampoco es menor. Laso no es una opción barata. Su caché, su trayectoria y la posible competencia de otros clubes españoles obligarían al Unicaja a hacer un esfuerzo importante. La pregunta es si ese esfuerzo en el banquillo compensaría sin condicionar la confección de la plantilla. Porque el equipo necesita también reforzar su fondo de armario, aprender de los problemas físicos de la última temporada y construir un bloque más largo para competir con garantías en todos los frentes.

Además, queda la duda deportiva sobre si Laso es el entrenador que mejor encaja con el momento del club. Su llegada tendría impacto inmediato, pero el Unicaja debe decidir si quiere una figura consagrada o si prefiere repetir la fórmula que tan bien funcionó con Ibon: un técnico con hambre, margen de crecimiento y una conexión muy estrecha con la identidad cajista.

Pablo Laso, junto a Edy Tavares. / ACBPhoto-Pedro Castillo

Modelo de club

Por eso, el debate no debe plantearse como si fichar a Laso fuera simplemente acertar o equivocarse. Está claro que sería un fichaje ilusionante, de enorme impacto y con capacidad para mantener al Unicaja en la conversación de los grandes. Pero también sería una apuesta exigente, cara y con riesgos de encaje. El club de Los Guindos debe decidir ahora qué quiere ser después de Ibon Navarro. En esa respuesta estará buena parte del futuro cajista.