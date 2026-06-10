Ibon Navarro, en su despedida como entrenador del Unicaja: "Le he pedido a mis agentes entrenar fuera de España porque no me veo jugando en el Carpena"

El Unicaja ofició este miércoles la despedida de Ibon Navarro cuatro temporadas y media después de su llegada. Un camino recorrido desde febrero de 2022 hasta junio de 2026 que ha tenido siete títulos de por medio. Fue una rueda de prensa emocionante junto a Antonio Jesús López Nieto, Juanma Rodríguez, todo el staff técnico, trabajadores del club y Alberto Díaz y Olek Balcerowski como representantes de la plantilla.

Este fue el discurso con el que se despidió el entrenador más laureado de Los Guindos y el que más victorias ha conseguido:

Discurso de Ibon Navarro

"El motivo de esta rueda de prensa es que comuniqué al club el lunes que no iba a ser el entrenador. La última semana de enero, después de clasificarnos a la Copa, Antonio y Juanma trasladaron una oferta para alargar la estancia tres años más. Era un orgullo para mí ser el entrenador con más partidos dirigidos. Ya en aquel momento transmití que empezaba a tener dudas. Los resultados eran mejores que las sensaciones. Los jugadores hacían un esfuerzo muy grande por esquivar muchos obstáculos. Percibía cierta degradación del mensaje mandado. Antonio me dijo ‘tú eres de los nuestros, olvídate’. En abril y mayo, los malos resultados, y las malas sensaciones que podíamos desprender, fruto de aquello que avisaba porque éramos conscientes de que se podía caer el equipo, originaron un mayor número de problemas a solucionar.

Ibon Navarro se despidió este miércoles del Unicaja en una rueda de prensa. / Álex Zea

Si hubiesen venido antes, hubiese sido capaz de gestionarlos con más energía, ilusión y emoción. El desgaste me ha hecho muy difícil gestionar esto. Cuando quedaban tres semanas, el club me presentó una oferta por dos temporadas más. Agradecí el gesto porque por los resultados y el aumento de las críticas, era un mensaje. Estábamos en la pelea por entrar al play off y necesitaba centrar mi atención en el esprint final y acabar una correcta temporada con todo lo que ocurría. Además, le transmití a Juanma que ya me veía mal. Por eso y porque a nivel mental y físico he ido a peor, también me han preguntado si estaba bien, creía que el momento era este.

Ser entrenador del Unicaja es más que venir a entrenar a este equipo, que es facilísimo. Requiere tener un estado mental de optimismo, energía e ilusión que ya estaba perdiendo. Esto ya me ha pasado. Al cuarto año empecé a flojear, me ha vuelto a pasar. No es ni bueno ni malo, es el precio a pagar cuando quieres ser algo más que un entrenador que entrena. Me han dado la mano y he cogido el brazo muchas veces. Si aprendo a gestionarme o a tomarme las cosas de otra forma, el precio de caducidad será mayor, pero es el que tengo. Ellos me insistían en que esperase. Ellos tenían que tener algo de margen para hacer lo que tenían que hacer por el bien del club. Los jugadores que vienen de un período muy exitoso se merecen tener un entrenador con ilusión y con energía.

Lo que intenté ser yo los primeros dos/tres años ya no lo soy. En la comida de final de temporada Antonio me pidió una semana más, que fuera a ver a mi hijo el cual tiene un disgusto tremendo. Tengo 50 años, no es un berrinche. Estoy en un sitio donde lo tengo todo: la mejor ciudad de España, jugadores con contrato increíble, me convertiría en el entrenador con más partidos de la historia, con mi hijo a hora y cuarto en avión… Hay que tomar decisiones. los problemas que arrastraba con algo de ansiedad no te dan más margen. El ‘plan’ siempre fue crear algo diferente, tener una cultura de club con los valores, cómo planificas, la visión de futuro. Hemos conseguido muchas cosas y otras se pueden hacer con alguien que tenga energía. Esa persona no puedo ser yo. El ‘plan’ no era perpetuarme, era dejar las cosas mejores de como me las encontré. Es un mérito de un bloque de jugadores que son leyenda, habría que tener una lona con su nombre porque son increíbles. Tomo esta decisión por mi bien, pero también por el bien del club. Tiene que haber una línea continuista a esto. Tanto Unicaja como yo necesitamos otro plan y nos tenemos que separar. Pedí a mis agentes que quería continuar fuera de España porque no me veo volviendo a jugar contra el Carpena. Me quedaría en el hotel. Sí que lo tengo claro.

Quiero ser yo quien dé las gracias al club y a sus trabajadores porque desde el principio nos ayudaron a generar un orgullo de pertenencia con los jugadores al principio. También a la afición y a la ciudad. Gracias por tanto cariño. Dejo aquí mi casa y volveré. También a los trabajadores del Carpena, a la gente del Quinto Cuarto, a mi staff por su lealtad. Por encima de los momentos felices y celebraciones, queda el apoyo en momentos muy difíciles. No olvidaré nunca ese mes de noviembre/diciembre y cómo se han portado con mi hijo siempre. A mis jugadores por su sudor, su esfuerzo, su compromiso y regalarme lecciones de baloncesto y de compañerismo. A Antonio y a Juanma por su fe ciega. A mi familia y a mi hijo por apoyarme y soportar la distancia. A María por su familia por ayudarme y acogerme, y a la Fundación. A todos, gracias".