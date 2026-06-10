Ibon Navarro explica su salida del Unicaja: "Mi decisión ha sido exclusivamente por desgaste, cansancio y salud mental"

Última rueda de prensa de Ibon Navarro. Oficialmente, se pone punto y final al ciclo glorioso del hombre que vino con un 'plan' bajo el brazo. La sala de prensa del Martín Carpena fue el escenario este miércoles del 'adiós' del entrenador más laureado de toda la historia cajista. El técnico vitoriano tomó la palabra para despedirse de su casa y, después, respondió a las preguntas de los medios. Acompañado de directivos, cuerpo técnico y Alberto Díaz y Olek Balcerowski.

Ibon Navarro de camino a su rueda de prensa de despedida junto con López Nieto. / Álex Zea

Gestión de su sensación de fin de ciclo

“El mayor problema de todo es que hay jugadores que llevan tres/cuatro años, el staff… Hay cosas que no se pueden ocultar, me conocen demasiado bien, no soy un gran actor. No ha sido fácil porque se han dado cuenta del desgaste. El trabajo seguía saliendo. Yo he intentado hacer lo que he podido, pero soy consciente de que lo han visto”.

¿Badalona como punto de inflexión?

“Ha habido muchos definitivos, pero con el que no había nada que hacer fue al día siguiente”.

Acabar de esta forma

“Yo creo que muchas veces os he dicho que creo que hay que saber irse un día antes de que te echen. No iba a pasar, pero las etapas tienen un principio y un final. Ferguson hay uno. A mi edad y con cómo me tomo las cosas, mi caducidad es cuatro años. Han sido años muy intensos, muchos problemas. Ni más ni menos que en otros clubes, pero hay veces que cuando el problema se repite mucho, es un desgaste extra. Son etapas. Lo difícil es cerrarla porque no me quiero ir, pero es lo que tengo que hacer. Lo que hemos hecho no merece que ahora nos desinfle. Hay que seguir y mejorar. El club va a encontrar a la persona que consiga eso, pero sé que no iba a ser yo”.

Legado intangible

“Hemos demostrado que hay otra forma de hacer las cosas. Desde la hospitalidad irracional, desde querer a los jugadores, convencerles de que se tienen que cuidar, generar un sentimiento de grupo con el club y el staff. Que conozcan la ciudad, la historia, que suponga un extra. Hemos tenido mucha suerte de encontrar un grupo de jugadores que lo han comprado. El camino ha demostrado que funciona y es muy exitoso. Teniendo menos potencial y presupuesto que algunos equipos, es un plus. La prueba de que es posible”.

Futuro

“El equipo ha servido de trampolín para muchos jugadores. Me acuerdo de una conversación con Juanma, del primer día que hablaron conmigo, que me dijo que podía ser un trampolín. Nunca he pensado hacia dónde vamos. No hemos pensado en ganar títulos, sino disfrutar del día a día, de preparar un partido, el vídeo, los viajes, de las cosas que hay que hacer en un equipo. Es evidente que los éxitos del equipo nos han puesto en un escenario importante.

Estamos de despedida. Una vez que se hayan arreglado las cosas con el club, valoraremos. Sé que hay interés de equipos importantes. Espero que sepáis el próximo paso pronto”.

Seguir entrenando

“Lo que le he pedido a mis agentes es entrenar fuera de España. No me veo viniendo aquí. Luego hay que ver si alguien te quiere. No me planteo no entrenar ni entrenar sí o sí. Me va a venir bien despejarme un poco, cambiar el entorno, encontrarme con cosas diferentes. Es lo que me pide el cuerpo y la cabeza”.

Mensaje para el Ibon Navarro que llegó en 2022 al Unicaja

“Disfruta del último abril y mayo”.

Contrato liberado

“Cuando hacemos la comida de final de temporada, Antonio me dice que me tomé una semana de despejarme y ver las cosas desde una perspectiva diferente. Ellos no querían hacer nada. El sábado volví de Valencia, el domingo hablamos y la decisión seguía firme. Hablé con mis agentes y se solucionaron algunas cosas”.

¿Dudas el curso pasado de continuar?

“Se te pasa por la cabeza que llevas tres años y medio. Lo hablé mucho con mis asistentes, las creencias que a veces son autocumplidas. Sé lo que me ha pasado al cuarto año antes. Aunque la gente te dice que nada tiene que ver, está ahí. Fue más pensando que empezaba el cuarto. La última vez no lo empecé bien a nivel de energía y gestión. Empecé bastante cascarrabias. No sé si es la realidad o la autoprofecía cumplida. No pensé el verano pasado en nada por los jugadores que se iban”.

Lo que más va a echar de menos

“Muchas cosas a nivel personal y profesional. Vivir a cinco minutos de donde trabajas, un montón de gente que cuida de ti, jugadores que son unas personas muy normales, en el deporte significa maravillosas. La afición, un respaldo del club y de lo que hay detrás, la tranquilidad y la seguridad. Son cosas que no pueden hacerte tomar decisiones en un entrenador. Tienen que ser otras casas porque son contrarios al trabajo del entrenador”.

Lo primero en lo que va a pensar mañana

“Tengo que llamar a mi agente, es lo que pensaré. Son muchas cosas. Mi casa aquí, cerrar una etapa no es coger las cosas e irme. Todos los amigos, mis vecinos, mucha gente que ha rodeado al club, me llevaré a comer al staff. Hay que cerrar cosas, no para siempre, las relaciones personales van a ser para siempre. Los jugadores son como hermanos pequeños. Hemos vivido unas cosas y unas vivencias que van a estar para toda la vida. Será cuestión de ir cerrando eso”.

Rueda de prensa de despedida de Ibon Navarro, entrenador del Unicaja CB. / Álex Zea

Fotografía con la que se queda

“Me quedaría con una imagen de Badalona. Cuando me van a pitar una técnica. Creo que están Kendrick, Darío, Dylan, Will y Tyler. Es como si hubiesen estado todos”.

Volver al Unicaja en el futuro

“Los caminos del baloncesto son inescrutables. Lo que deseo es que el Unicaja encuentre a la persona lo antes posible y que en septiembre nadie se acuerde de Ibon Navarro. Sería lo mejor. Me gusta tener razón y tendría razón. Tiene que venir una persona para que al club le siga yendo bien”.

Espina clavada

“Siempre he dicho que me hubiese gustado acabar de la mano de Antonio. Que Alberto no juegue una final de Liga conmigo como entrenador”.

Ibon Navarro se abraza con Alberto Díaz en su rueda de prensa de despedida del Unicaja. / Álex Zea

Mensaje a la afición

“Que disfruten, que crean en el club, en el equipo que va a haber, en el staff. Esto no para, va a seguir y va a seguir para arriba”.

¿No jugar la Euroliga ha influido?

“No. Mi decisión ha sido única y exclusivamente de desgaste, cansancio, salud mental. No ha tenido nada que ver con esto”.

Mantener en su próxima aventura a su staff

“Sin saber dónde voy a ir, cómo llevar a alguien. Lo que hemos dejado aquí está bastante asentado para que se continúe. Está en las manos de Antonio, Juanma y la gerencia que siga así. También saben cuál es el camino y las trampas. No me lo he planteado. Es importante que se mantenga una estructura mínima para que el legado continúe”.