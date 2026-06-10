López Nieto: "Nuestro plan 1,2 y 3 para el banquillo del Unicaja era Ibon Navarro"

En la mañana de este miércoles se cerró un capítulo imborrable en la historia del Unicaja. Ibon Navarro se sentó ante los medios para despedirse de la que ha sido su casa durante cuatro años y medio. Junto a él, el presidente del club malagueño, Antonio Jesús López Nieto. El dirigente acompañó al vitoriano durante toda la rueda de prensa, en la que también quiso hablar en nombre de la institución verde y morada.

Antonio Jesús López Nieto dándole un abrazo a Ibon Navarro. / Álex Zea

Palabras de López Nieto para Ibon Navarro

"Hoy para mí es un día especial, inesperado. Vamos a despedir a Ibon. Es algo que no pensaba. De hecho, le hemos apretado todo lo que hemos podido. Tenía una oferta firme del club. Yo tengo mi idea y también el respeto absoluto de su decisión. Es una ambición personal. Evidentemente, lo respeto.

Solo tengo que darle el agradecimiento de los momentos magníficos que hemos vivido con él, trabajo grupal excelente y éxitos irrepetibles. Entra por derecho propio en la historia de Unicaja Baloncesto. Seguirá, por otro lado, en la vida. Intentaremos salir fuertes de lo que hemos aprendido con él. Seguiremos siendo un club sólido.

Desearle toda la suerte del mundo. Esta es tu casa, lo es y lo será. Los caminos pueden volver a encontrarse. Estamos muy orgullosos de haber trabajado contigo en esta etapa y la recordaremos con letras de oro en la historia de nuestra institución. Muchas gracias Ibon", concluyó López Nieto antes de dar paso a la primera intervención de Ibon Navarro.

Desmintió los rumores de otros entrenadores

En el transcurso de la rueda de prensa, el presidente cajista quiso matizar que desde el club no habían empezado a buscar sustitutos: "Nosotros no hemos tocado a ningún entrenador porque nuestro plan 1,2 y 3 era Ibon Navarro. Todos los nombres que han aparecido hasta hoy han sido literatura", sentenció.