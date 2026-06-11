Casting para el banquillo del Unicaja: Alberto Miranda, una vía continuista que ya valora el club

El Unicaja ya está obligado a mirar al futuro sin Ibon Navarro. Cerrado el capítulo más brillante de la historia reciente del club, la gran decisión del verano está en el banquillo. El nombre del sustituto marcará el tono del nuevo proyecto, la confección de la plantilla y, sobre todo, el grado de continuidad con una etapa que ha dejado siete títulos, una identidad reconocible y un listón altísimo. En ese contexto, un nombre emerge con lógica interna, que nadie ha especulado, pero que está encima de la mesa de la dirección deportiva: Alberto Miranda.

Apuesta continuista

No sería una apuesta rupturista. Todo lo contrario. Miranda representa la vía continuista, el intento de prolongar una idea sin Ibon Navarro al frente. Ha sido su segundo entrenador en Málaga, ha convivido con el vestuario, conoce los mecanismos diarios del club y ha participado desde dentro en la construcción de un modelo que convirtió al Unicaja en un equipo admirado en España y en Europa. Si Los Guindos busca reducir el impacto de la marcha del técnico vitoriano, pocos perfiles conocen mejor que él lo que se ha hecho, cómo se ha hecho y por qué ha funcionado.

Alberto Miranda, en un partido en el Martín Carpena. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Conocimiento profundo del vestuario y de sus necesidades

La gran ventaja de Miranda es precisamente esa: no necesitaría un periodo de adaptación al ecosistema Unicaja. Sabe cómo trabaja la dirección deportiva, conoce el nivel de exigencia del Carpena, ha formado parte de la gestión del grupo y ha vivido desde el banquillo todos los éxitos y también los momentos de dificultad de los últimos años. En una transición tan sensible, ese conocimiento tiene valor. El club no tendría que explicarle qué es el Unicaja actual ni qué se espera de su entrenador. Miranda ya lo sabe.

Es verdad que esta opción no tendría el impacto mediático de un nombre consagrado, pero sí una coherencia evidente. Sería una apuesta de club, de estructura, de confianza en el trabajo interno. El Unicaja ya ha demostrado en los últimos años que su fortaleza no dependía solo de los nombres, sino de una idea compartida. La cuestión es si esa idea puede sobrevivir sin Ibon Navarro y si Alberto Miranda es la persona adecuada para custodiarla y hacerla evolucionar.

Candidatura

Su candidatura, tendría además un componente emocional y práctico. Después de una etapa tan marcada por la figura de Navarro, el riesgo de elegir un perfil completamente externo es que el cambio sea demasiado brusco. Un entrenador nuevo llegaría con sus ideas, su método, su cuerpo técnico y su propia manera de entender el juego. Eso puede ser una oportunidad, pero también una amenaza para una estructura que ha funcionado muy bien durante cuatro años y medio. Con Miranda, el mensaje sería distinto: cambiar la cabeza visible sin desmontar de golpe todo el edificio.

El Unicaja debe decidir ahora qué quiere ser en esta nueva etapa. Si entiende que el ciclo de Ibon Navarro ha terminado, pero no necesariamente el modelo que lo sostuvo, la opción de Alberto Miranda tiene sentido. Sería una apuesta por mantener la agresividad defensiva, el ritmo, las rotaciones cortas, el protagonismo colectivo y esa cultura de equipo que ha definido al mejor Unicaja. No se trataría de copiar a Navarro, sino de dar continuidad a una manera de competir.

Alberto Miranda atiende en un tiempo de muerto del Alemania-Turquía. / Selección de Alemania

Ayudante de Mumbrú en la selección de Alemania

Miranda, además, no es únicamente el ayudante que ha crecido a la sombra de Ibon. Su presencia en el cuerpo técnico de Álex Mumbrú en la selección de Alemania también refuerza su perfil. Trabajar en un entorno internacional, con jugadores de primer nivel y en una estructura exigente, amplía su experiencia y su reconocimiento. No es un detalle menor.

Apuesta menos mediática

La pregunta, claro, es si el club está dispuesto a entregarle el mando a un entrenador sin el recorrido de otros nombres que han aparecido estos días pasados, como Moncho Fernández o Pablo Laso, por poner dos ejemplos. Ahí está el principal interrogante. Ser segundo entrenador no es lo mismo que ser el máximo responsable. Cambia la exposición, cambia la toma de decisiones y cambia la soledad del cargo. Miranda conoce el camino, pero tendría que demostrar que está preparado para liderarlo desde la primera silla.

Alberto Miranda, levantado, tras Ibon Navarro. / ACBPhoto-Mariano Pozo

¿Qué quiere Miranda?

También habrá que valorar su propia situación. Su futuro puede estar ligado a la nueva etapa de Ibon Navarro en el Estrella Roja o a otros proyectos que puedan abrirse en las próximas semanas. Si el Unicaja quisiera activar seriamente esta vía, habrá que ver cómo responde el técnico salmantino. La planificación deportiva necesita un entrenador cuanto antes, porque de esa elección dependerán muchas de las decisiones posteriores.

Decisión inminente

Después de una etapa tan exitosa, cualquier elección tendrá riesgo. Fichar a un técnico de prestigio puede ilusionar, pero también romper inercias. Apostar por Miranda puede garantizar continuidad, pero obligaría a asumir el vértigo de promocionar a quien hasta ahora ha trabajado en un segundo plano. Esa es la decisión que debe calibrar el Unicaja. Si el club busca una transición suave, un entrenador que conozca la casa y una forma de mantener vivo parte del legado de Ibon, Alberto Miranda aparece como una opción tan natural como delicada. Una solución de continuidad para un verano en el que el banquillo marcará el futuro inmediato del proyecto.