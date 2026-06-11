López Nieto abre este viernes el capítulo del nuevo Unicaja 2026/2027

El Unicaja vive días de cierre y de apertura al mismo tiempo. Con la temporada 2025/2026 ya concluida y después de hacerse oficial la marcha de Ibon Navarro, Antonio Jesús López Nieto comparecerá este viernes, a las 10.00 horas, ante los medios de comunicación en la que ya se ha convertido en su habitual rueda de prensa de balance de final de curso. Una intervención que, en esta ocasión, llega con un componente añadido: el club ya ha cerrado públicamente la etapa del técnico vitoriano y el presidente toma ahora la palabra para explicar el momento de la entidad y empezar a dibujar el futuro inmediato.

La comparecencia estaba pendiente de encaje en un calendario especialmente sensible. López Nieto ha esperado a que el club anunciara la salida de Ibon Navarro y a que el propio entrenador pudiera despedirse en rueda de prensa antes de colocarse ante los focos. Un gesto que marca los tiempos institucionales de una transición importante para el Unicaja, que afronta el final de una etapa muy reconocible y el inicio de otra que deberá mantener el listón competitivo alcanzado en los últimos años.

Rueda de prensa de despedida de Ibon Navarro, entrenador del Unicaja CB. / Álex Zea

Balance de una temporada recién terminada

El primer gran bloque de la intervención estará centrado en el análisis de la temporada 2025/2026. El presidente hará balance deportivo e institucional de un curso que acaba de bajar el telón y que servirá como punto de partida para medir el estado real del proyecto cajista. La lectura de López Nieto será especialmente relevante porque llega en un momento de cambio en el banquillo, con una afición pendiente de conocer cómo se interpreta desde el club el rendimiento del equipo y qué conclusiones se extraen antes de planificar el siguiente paso.

También será una comparecencia para poner en contexto la salida de Ibon Navarro. Más allá de la despedida del técnico, el presidente tendrá la oportunidad de valorar lo que ha significado su etapa al frente del equipo y explicar cómo afronta el Unicaja una sucesión que no será menor. La elección del nuevo entrenador, el perfil del proyecto y la continuidad de la idea deportiva serán algunos de los asuntos que sobrevolarán la sala, aunque el club podría optar por ir dosificando los anuncios.

Las primeras líneas del curso 2026/2027

La rueda de prensa servirá además para empezar a conocer las líneas básicas del Unicaja 2026/2027. Sin necesidad de entrar todavía en todos los detalles de la planificación, se espera que López Nieto trace las primeras coordenadas del nuevo proyecto: objetivos, filosofía de trabajo y posibles criterios para construir la plantilla de la próxima temporada.

El club malagueño afronta este nuevo escenario con la obligación de gestionar bien los tiempos y los mensajes. Después de una etapa de estabilidad y crecimiento, el reto será mantener la identidad competitiva del equipo sin perder de vista las exigencias de una afición que se ha acostumbrado a ver al Unicaja pelear por objetivos ambiciosos.

Una comparecencia con muchas lecturas

La intervención de este viernes no será una rueda de prensa más de final de temporada. El contexto la convierte en una cita clave para entender hacia dónde camina el Unicaja tras la salida de Ibon Navarro. López Nieto hablará con el curso recién terminado, con el nuevo proyecto en fase de construcción y con muchas preguntas en el aire. La respuesta del presidente marcará el primer tono del verano cajista.