Unicaja se lanza, ahora sí, a por un entrenador para sustituir a Ibon Navarro

Ahora sí que sí. El Unicaja ya tiene vía libre para lanzarse al mercado en busca de entrenador. Durante semanas, cualquier movimiento alrededor del banquillo cajista estuvo condicionado por una prioridad absoluta: convencer a Ibon Navarro para que continuara al frente del proyecto. No había plan alternativo real, así lo reconoció Antonio Jesús López Nieto, presidente cajista, durante el adiós del técnico vasco.

La hoja de ruta de los últimos 10 días pasaba por apurar todas las opciones para retener al técnico vitoriano, arquitecto de una era de títulos, prestigio y crecimiento institucional. Pero ese capítulo quedó definitivamente cerrado este miércoles, cuando Navarro se sentó ante los medios para despedirse de la que ha sido su casa durante cuatro años y medio.

Ibon Navarro junto a Juanma Rodríguez y López Nieto, además de los siete títulos con el Unicaja. / Álex Zea

Rueda de prensa

La rueda de prensa tuvo mucho de acto emocional y también de punto de inflexión. Ibon dijo adiós y, con ese adiós, el Unicaja dejó atrás una etapa imborrable para entrar de lleno en la que está a partir de ahora por venir. Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, quiso dejar claro durante la comparecencia que el club no había abierto formalmente la carrera por el banquillo mientras existiera una mínima opción de continuidad de Navarro. Su frase fue contundente: "Nosotros no hemos tocado a ningún entrenador porque nuestro plan 1, 2 y 3 era Ibon Navarro. Todos los nombres que han aparecido hasta hoy han sido literatura". Una declaración que sirve para explicar la posición institucional de las últimas semanas, pero que también marca el nuevo escenario. Si hasta ahora todo estaba en pausa por respeto al técnico y por la esperanza de renovar el vínculo, a partir de ahora el Unicaja debe moverse con decisión. Porque encontrar entrenador parece la primera tarea de este mercado estival.

Ibon Navarro en su rueda de prensa de despedida del Unicaja. / Álex Zea

Mercado abierto

El reto no es menor. Sustituir a Ibon Navarro no consiste únicamente en encontrar un entrenador disponible. El Unicaja necesita hallar a alguien capaz de asumir un legado enorme sin quedar aplastado por él. Navarro no se marcha como un técnico más. Se va como el entrenador que devolvió al club a la élite competitiva, que construyó un equipo reconocible, que conectó con la grada y que convirtió al Unicaja en un rival respetado en España y en Europa.

La elección del nuevo entrenador marcará la confección de la plantilla, el estilo de juego y la continuidad de una cultura competitiva que ha dado un rendimiento extraordinario.

En manos de Juanma Rodríguez

La tarea de la dirección deportiva, encabezada por Juanma Rodríguez, es especialmente delicada. El nuevo técnico deberá encajar en un club que presume de estabilidad, de trabajo colectivo y de una estructura sólida. López Nieto lo dejó claro en su intervención: "Intentaremos salir fuertes de lo que hemos aprendido con él. Seguiremos siendo un club sólido". Esa frase define bien el objetivo de esta nueva etapa. No se trata de empezar de cero, sino de aprovechar todo lo aprendido durante estos años para sostener al Unicaja en el nivel competitivo que ha alcanzado.

Moncho Fernández, Pablo Laso y muchos nombres más

Hasta este miércoles, todos los nombres asociados al banquillo verde y morado pertenecían, según la versión oficial del club, al terreno de la especulación. Han sonado muchos nombres relacionados con el Unicaja, pero en realidad nunca hubo nada con ninguno, según dijo el presidente, que siempre ha sido claro y rotundo en sus declaraciones y nunca se le ha pillado en un renuncio. O sea, que si López Nieto lo dice...es verdad.

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Antonio Jesús López Nieto dándole un abrazo a Ibon Navarro. / Álex Zea

Desde ahora, el escenario cambia. El Unicaja ya tiene que pasar de las palabras a los hechos. El mercado de entrenadores será el primer gran examen del verano y la decisión no admite demasiados errores. El club debe actuar con rapidez, pero también con precisión. La prioridad será encontrar un perfil que entienda la exigencia del Carpena, que mantenga la ambición del proyecto y que sea capaz de liderar una transición tan sensible como inevitable. Ahora sí que sí, el Unicaja se lanza a por un entrenador.