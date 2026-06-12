López Nieto confirma la continuidad de ocho jugadores en el Unicaja 2026/27: ¿quiénes son los que formarán parte del nuevo proyecto?

El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, tomó la palabra en la mañana de este viernes para hacer un repaso de la temporada ya pasada y hablar del futuro del club de Los Guindos. Tras la salida de Ibon Navarro, es evidente que el interés por conocer los movimientos sobre su reemplazo estaba a la orden del día. Sin embargo, el directivo insistió en que están barajando el panorama de forma tranquila para "encontrar circunstancias idóneas". Sí 'se mojó' con la plantilla, donde aseguró la continuidad del bloque principal.

El bloque duro se mantiene en un Unicaja de 14 fichas

“Esos van a continuar", así de tajante respondió sobre la presencia de los pesos pesados en el nuevo dibujo deportivo López Nieto. “Es un cambio de etapa. Viene un entrenador nuevo. Hay jugadores que no han cubierto las expectativas. Tendremos jugadores que se adapten más a lo que queremos. Tenemos un bloque importante. Seguirán Kendrick, Alberto, Kravish, Kalinoski, Djedo puedo decir que va a continuar sin problema y otros que se me quedan”.

Tyler Kalinoski, Olek Balcerowski y Nihad Djedovic comparecieron en la previa del Unicaja de la Copa del Rey. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Después de su mención a varios nombres propios también aludió en la misma línea sobre Balcerowski y Tyson Pérez. En cuanto a pupilos con contrato señaló a Barreiro como la principal duda, aunque con matiz optimista: “Hemos ampliado el período de reflexión de mutuo acuerdo para pensar. Creo que continuará”. Dentro del proceso de reflexión en el que se encuentra el club, López Nieto aseguró que el roster del próximo curso estará compuesto por 14 fichas. "Prefiero que haya que elegir dos descartes y cubrirnos las espaldas ante posibles lesiones durante la temporada".

Llegada de Melwin Pantzar

A todos ellos se suma, evidentemente, el primer fichaje confirmado del curso 2026/27: Melwin Pantzar. El base sueco, que firmó contrato con el Unicaja el pasado verano, desembarca en Málaga hasta 2030, tras su cesión en el Surne Bilbao Basket.

Pantzar y Perry serán compañeros la próxima temporada. / ACBPhoto

Nueve asegurados, cinco plazas libres

Así, son nueve nombres los que el mandatario destacó positivamente: Alberto Díaz, Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nihad Djedovic, Tyson Pérez, David Kravish, Olek Balcerowski, Jonathan Barreiro y Melwin Pantzar. Contando con condición de cupo seis de ellos, lo que pone aún más en valor sus permanencias en Málaga. Sobre el resto de jugadores de esta temporada 2025/26 nos podemos hacer una idea... Si se hace la resta (14-9), quedan por solucionar cinco plazas. Atención al mercado estival.