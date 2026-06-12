OFICIAL: Ibon Navarro ficha por el Estrella Roja

Era un secreto a voces y a primera hora de la tarde de este viernes se confirmó. Ibon Navarro, que el pasado miércoles dio su rueda de prensa de despedida del Unicaja, ya tiene oficialmente nuevo destino. El Estrella Roja publicó en sus redes sociales la operación. El técnico vitoriano dejará España, donde pidió a sus agentes no continuar para no tener que enfrentarse a los cajistas ni librar batalla en el Carpena, para iniciar una aventura de Euroliga.

El conjunto serbio, en el que también milita el excajista Tyson Carter, será la nueva casa del entrenador más laureado de toda la historia del Unicaja. Ahora, el conjunto malagueño tiene que suplir el hueco de director de banquillo.

Comunicado del Estrella Roja

¡Ibon Navarro es el nuevo entrenador del KK Estrella Roja Meridianbet! Navarro, quien ha dirigido con éxito al equipo del Unicaja de Málaga, con el que ganó 7 títulos en 4 temporadas, llega a Belgrado donde le espera un nuevo reto como entrenador del equipo rojiblanco. Ibon Navarro Pérez De Albéniz nació el 30 de abril de 1976 en Vitoria, donde dio sus primeros pasos como entrenador dirigiendo a las categorías inferiores del Baskonia hace 20 años. Posteriormente, se desarrolló como entrenador y adquirió experiencia trabajando como asistente en algunos de los clubes españoles más importantes: Valencia, Baskonia, Tenerife... y también como asistente en la selección nacional de Puerto Rico. Como era de esperar, obtuvo su primer trabajo como entrenador independiente en el Baskonia, y posteriormente dirigió al Manresa, Murcia y Andorra, donde volvió a despertar el interés de los clubes más importantes de España. En 2022 se hizo cargo del Unicaja, club con el que logró los mayores éxitos de su historia: siete títulos en tres temporadas: dos Champions League FIBA, dos Copas Intercontinentales FIBA, dos Copas Nacionales y la Supercopa de España. Ibon Navarro inicia una nueva etapa en su carrera como entrenador en Belgrado, caracterizada hasta ahora por un estilo de juego rápido e intenso, con una gran rotación de jugadores. ¡Crvena Zvezda Meridianbet le desea a nuestro nuevo entrenador, Ibon Navarro, mucho éxito, felicidad y victorias! El club informará al público sobre todas las actividades relacionadas con el mercado de fichajes y las transferencias de jugadores exclusivamente a través de las cuentas oficiales del club.

Reto

El Estrella Roja ofrece a Navarro la posibilidad de dirigir en la máxima competición continental, una aspiración deportiva que siempre estuvo presente en su carrera. La página oficial de la competición sitúa al club de Belgrado entre los proyectos ambiciosos que buscan dar un paso más en Europa.

Ibon Navarro dialoga con Tyson Carter, ambos se reunirán otra vez en Belgrado. / UnicajaB/Fotopress

Tyson Carter

En Belgrado, además, Navarro se reencontrará con un rostro muy familiar: Tyson Carter. El escolta estadounidense, jugador clave en su Unicaja, forma parte del Estrella Roja después de haber sido uno de los nombres propios del ciclo dorado cajista. Bajo las órdenes de Ibon explotó como pieza diferencial, fue MVP de la Copa del Rey de 2023 y se convirtió en uno de esos jugadores que explican a la perfección la identidad de aquel equipo: energía, descaro, compromiso y capacidad para decidir partidos importantes. Su presencia puede facilitar la adaptación del técnico a un vestuario nuevo y añade un hilo emocional más entre Málaga y Belgrado.

Para Navarro, comienza una prueba de fuego: trasladar su método, su liderazgo y su idea de equipo a un entorno volcánico, con una afición exigente y un calendario durísimo. El plan de Ibon ya tiene nuevo destino: el Estrella Roja.