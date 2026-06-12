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"Caso Chris Duarte"

El Unicaja abre un segundo expediente a Chris Duarte

El presidente, Antonio Jesús López Nieto, confirma que se ha vuelto a sancionar al jugador, por un nuevo problema que no ha trascendido, y que el primer expediente se ha resuelto y se le ha comunicado al jugador

Duarte ya ha presentado las alegaciones.

Duarte ya ha presentado las alegaciones. / BCL

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Nuria Mena

Nuria Mena

En la rueda de prensa de final de temporada del Unicaja, el presidente, Antonio Jesús López Nieto, no pudo esquivar hablar sobre el mayor conflicto interno de los últimos años. El 'caso Chris Duarte' sigue abierto, buscando una negociación que beneficie a ambas partes. Sin embargo, el máximo mandatario verde confirmó en la mañana de este viernes que el expediente disciplinario está resuelto y con la sanción comunicada al dominicano. Además, informó de que debido a otro hecho reciente la entidad verde y morada le ha abierto otro procedimiento sancionador al alero.

Chris Duarte en el entrenamiento de este martes del Unicaja.

Chris Duarte en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajab.Fotopress (Raisa Pozo).

Futuro de Chris Duarte

"Hay temas que hay que llevar con discreción porque son delicados. El expediente está resuelto y le hemos comunicado a él ya la sanción. Paralelamente, hemos dado pasos para solucionar el tema más allá del procedimiento administrativo. Él ya conoce cuál es la sanción. Le hemos abierto un segundo expediente por otro hecho acontecido hace poco. Si llegamos a una negociación que beneficie a las dos partes, habrá acuerdo. Si no, habrá aplicación del acuerdo que él ya conoce”, explicó López Nieto.

Desequilibrios económicos dentro de la plantilla

El aterrizaje de Chris Duarte en el Unicaja se vendió como nunca antes había hecho el conjunto cajista. Con una presentación personalizada en el Westpark, entre otros, el foco fue mayúsculo. Sin haber cumplido los estándares ni en lo deportivo ni en lo extradeportivo la situación acabó estallando en la Final Four de la BCL en Badalona. Un incendiario story de Instagram del jugador, pese a su rectificación, supuso el primer expediente y su suspensión de empleo.

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La story de Duarte en su cuenta de Instagram.

La story de Duarte en su cuenta de Instagram. / @christheoretduarte05

López Nieto hizo referencia, sin mención directa a lo ocurrido con el alero, señalando esa diferenciación en el sueldo entre jugadores de la plantilla como un desacierto: "Este es un equipo de soldados. Los desequilibrios económicos en el vestuario no son buenos. El que sea una estrella aquí tiene que venir como soldado”.

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