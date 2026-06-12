El Unicaja seguirá en la BCL "sin debate" y con el objetivo de jugar la NBA Europa a partir de 2027

El Unicaja celebró su rueda de prensa de final de curso habitual este viernes en la mañana. El presidente de la entidad cajista, Antonio Jesús López Nieto, respondió ante los medios por el pasado y futuro curso. También tuvo que explicar el rumbo continental del club. Lo tuvo claro el mandatario: "Se va a seguir en la BCL y no hay debate".

Antonio Jesús López Nieto en la rueda de prensa de final de temporada del Unicaja. / UnicajaB.Fotopress (Raisa Pozo).

¿Planteamiento de cambio europeo?

“El club tiene muy claro el porqué le ha ido bien y no pega bandazos. El club va a seguir en la BCL y no hay debate. Hubo una reunión en Suiza entre Euroliga y NBA como acercamiento. La Final Four del próximo año va a dar plaza para la NBA Europa que se va a dar haya o no acuerdo con la Euroliga. No sé si habrá dos competiciones o habrá un acuerdo del proceso. La NBA Europa va a esta en 2027 y es por lo que vamos a pelear. Estamos en el sitio idóneo y en el momento justo. Nos ha ido bien. Estratégicamente, el tiempo lo dirá, es donde nos corresponde.

El Unicaja quedó tercero en la BCL en la temporada 2025/2026. / BCL Photo

No sé si será solo el campeón de la BCL; los dos primeros; o campeón y segundo y tercero al torneo postemporada para ir a la NBA Europa. Las ligas más importantes de los equipos que no vayan a la Euroliga tendrán ese torneo. En Londres o Manchester dice la gente que no hay tradición... seguro que había mucha en Dubai”, concluyó irónico el presidente cajista.

¿Preocupación por la Eurocup?

"Tenerife ha pegado el bandazo a la Eurocup, el único. Hay 32 equipos, los mismos que hay en la BCL. Afortunadamente, la competición es distinta, han aprendido porque el sistema de competición era aburrido. Hay que reflexionar por qué el equipo que gana la Eurocup renuncia a la Euroliga.

En la Eurocup puedes entrar cuando quieras, no hay mérito. El problema que tiene el baloncesto es que todo el mundo juega en Europa. El Gran Canaria tenía la inscripción para la Eurocup y ha descendido a Primera FEB. En la Eurocup, además, viajas más y te sale menos rentable. Si haces la suma de viajes, te gastas más que los 150.000 euros. En la BCL dan 100.000 hasta la segunda fase y viajas menos. Haz la cuenta”, explicó firme López Nieto.