Unicaja 2026/2027: Álex Reyes y Santi Yusta, no; ¿Yannick Nzosa?, quizás...

El mercado no ha hecho más que empezar y el Unicaja ya convive con una larga lista de nombres alrededor de su proyecto 2026/2027. Algunos responden a opciones reales, otros a simples tanteos y otros, directamente, ni siquiera forman parte de la hoja de ruta que maneja la dirección deportiva cajista. Antonio Jesús López Nieto quiso poner algo de orden en medio del ruido durante la rueda de prensa de valoración de la temporada de este pasado viernes.

El presidente del Unicaja fue especialmente claro cuando se le preguntó por algunos jugadores cupo que han sido vinculados al club malagueño en los últimos días. Dos nombres concretos, Álex Reyes, del Baxi Manresa, y Santi Yusta, del Casademont Zaragoza, quedaron descartados de forma rotunda por López Nieto, que aseguró que el club ni siquiera se ha planteado esas incorporaciones para reforzar la plantilla del próximo curso.

Santi Yusta, en una visita al Carpena con el Casademont Zaragoza. / ACB Photo-Mariano Pozo

López Nieto enfría varios nombres del mercado

“Aparecen jugadores cupos por los que jamás he preguntado. Reyes, Yusta… Jamás nos hemos propuesto esas posibilidades”, explicó el máximo dirigente cajista, molesto por la seguridad con la que algunas informaciones han situado a determinados jugadores en la órbita verde. No se trató de una respuesta ambigua ni de una forma de esconder cartas en plena partida de mercado. López Nieto quiso dejar claro que, en esos dos casos "no hay nada".

El presidente fue más allá al analizar el contexto que se genera cada final de temporada, cuando las necesidades de los clubes, los intereses de los agentes y el espacio informativo multiplican los rumores. “Algunos consejeros me preguntan si hemos fichado a uno o a otro. Tienes que estar tranquilo porque son informaciones interesadas. A partir de marzo siempre van a aparecer nombres. La mayoría de nombres, nada de nada. Alguno te lo has podido plantear, pero con otros te quedas alucinado”, afirmó.

Álex Reyes, jugadior del Baxi Manresa / / Dani Barbeito

El Unicaja quiere una plantilla de 14 jugadores

Lo que ya es seguro es que el Unicaja 2026/2027 tendrá una plantilla más larga. El club trabaja con la idea de contar con 14 jugadores profesionales, una cifra que responde a la experiencia acumulada durante una temporada exigente, marcada por lesiones, sobrecarga de calendario y la dificultad de acudir al mercado a mitad de curso para encontrar piezas que realmente eleven el nivel del equipo.

La puerta de Nzosa sigue entreabierta

En ese escenario aparece el caso de Yannick Nzosa, una situación distinta a la de otros nombres vinculados desde fuera. López Nieto sí dejó abierta la posibilidad de que el pívot continúe cedido en otro equipo o incluso forme parte de la plantilla verde la próxima temporada. No hay una decisión cerrada, pero tampoco un descarte. El club evaluará cuál es el camino más conveniente para su evolución y para los intereses deportivos del Unicaja.

Nzosa, tumbado en la pista, durante su etapa en el Unicaja. / ACBPhoto-Mariano Pozo

El mensaje del presidente fue prudente: con Nzosa se buscará “la mejor opción para el jugador y para el club”. Una frase que resume bien el momento. El Unicaja no quiere precipitarse con un jugador que sigue perteneciendo a su estructura y cuyo futuro dependerá de muchos factores: su progresión, el diseño final de la plantilla, el perfil interior que se busque y el papel que pueda tener en un equipo que volverá a competir con máxima exigencia en todos los frentes.

Ruido exterior y trabajo interno

La comparecencia de López Nieto dejó una idea de fondo: el Unicaja tiene un plan, pero no todos los rumores forman parte de él. También quiso enviar un mensaje de tranquilidad a la afición y al propio vestuario: la planificación no se está haciendo desde el ruido, sino desde las necesidades reales del equipo.

Reyes y Yusta, por tanto, no están en la agenda cajista según la versión del presidente. Nzosa, en cambio, sí mantiene una incógnita abierta. El Unicaja 2026/2027 empieza a tomar forma entre certezas, descartes y alguna puerta que todavía no se ha cerrado del todo. Eso sí, lo primero debe ser cerrar al nuevo entrenador, para que guíe la edificación del nuevo proyecto.