El Unicaja 2026/2027 apostará por "soldados aventajados" y no por estrellas

El Unicaja quiere volver a ser el Unicaja. Esa es, seguramente, una de las grandes conclusiones que dejó Antonio Jesús López Nieto en su rueda de prensa de valoración de la temporada. El presidente cajista no habló con nombres propios cuando analizó algunos errores cometidos en la planificación del pasado verano, pero el mensaje sonó nítido dentro y fuera del club: el equipo verde funciona mejor cuando todos reman desde un mismo escalón, sin jerarquías salariales demasiado marcadas ni estrellas que alteren el equilibrio interno de un vestuario que ha construido su éxito desde lo colectivo.

La frase fue de las que definen una idea de club. “Lo que sí tengo muy claro, y asumo el error, es que este es un equipo de soldados aventajados, y no de estrellas. Los desequilibrios económicos en los vestuarios no son buenos. Y ahí asumo la responsabilidad, más allá de lo que juegue un jugador, que nosotros somos un equipo de soldados aventajados, y el que sea una estrella, aquí tiene que venir de soldado, si no, no nos vale”, explicó López Nieto. No hizo falta mucho más para entender por dónde irá la hoja de ruta del Unicaja 2026/2027.

Chris Duarte, uno de los fichajes con peor resultado de la historia del Unicaja. / ACB PHOTO / MARIANO POZO

López Nieto marca el camino del nuevo Unicaja

La reflexión llega después de una etapa de resultados extraordinarios, con seis títulos en tres temporadas (sin contar la Intercontinental de esta 2026/2027) y un modelo deportivo que convirtió al club malagueño en una referencia dentro y fuera de España. El Unicaja ganó desde la suma, desde la profundidad, desde el reparto de protagonismos y desde la capacidad de encontrar jugadores con hambre, margen de crecimiento y plena disposición para integrarse en una estructura ya hecha. No eran grandes nombres cuando aterrizaron en Málaga, pero terminaron siendo piezas decisivas.

El pasado verano, sin embargo, el club tuvo que reconstruir parte de ese bloque campeón. Se marcharon Kameron Taylor y Yankuba Sima al Valencia Basket, Dylan Osetkowski al Partizan y Tyson Carter al Estrella Roja. Cuatro bajas de mucho peso competitivo y emocional. Los cuatro habían llegado en su momento al Unicaja desde realidades muy diferentes, sin cartel de estrella europea consolidada. Taylor procedía del Bàsquet Girona; Sima, del Reyer Venezia; Osetkowski, del ASVEL; y Carter, del Zenit. Todos crecieron en Málaga y todos fueron importantes dentro de una idea coral.

Osetkowski y Carter, tras ganar la Copa de Badalona / ACBPhoto-Mariano Pozo

El cambio de fórmula con Chris Duarte

Aquella receta tan exitosa se decidió variar el pasado mercado estival con la llegada de Chris Duarte. El dominicano aterrizó con pasado NBA, con un escaparate mediático muy superior al habitual y con la etiqueta de gran fichaje del verano. El Unicaja le preparó una presentación especial, abierta a los aficionados, en el Parque del Oeste. Su incorporación despertó una enorme expectación por el presunto interés que también habían mostrado franquicias de la NBA y clubes de Euroliga.

Duarte llegó, además, convertido en el jugador mejor pagado de la plantilla. Y ahí es donde, sin citarlo expresamente, López Nieto situó uno de los aprendizajes más importantes de la temporada recién terminada. El Unicaja no sólo mide el talento que incorpora, sino también el impacto que ese talento puede tener dentro de un ecosistema que ha sido especialmente sensible al equilibrio del grupo. En este equipo, el salario, el rol y la producción tienen que guardar una coherencia muy precisa para que el vestuario compre el mensaje.

Chris Duarte, con la camiseta del Unicaja. / Gregorio Marrero

Un fichaje estrella que acabó en problema

La aventura de Duarte ha terminado de la peor manera posible. Apartado del equipo desde la Final Four de la Basketball Champions League, con un doble expediente disciplinario abierto y con conversaciones en marcha para romper un contrato que todavía tiene vigencia hasta junio de 2027. Lo que empezó como una apuesta de máximo nivel ha acabado convertido en uno de los grandes problemas que deberá resolver el club antes de terminar de diseñar la plantilla del próximo curso.

López Nieto fue especialmente claro al explicar el riesgo que supone romper determinadas proporciones dentro de un grupo. “Cuando tienes en un vestuario alguien que económicamente es una estrella, la estrella tiene que darte muchísimo para que el resto de compañeros se lo compren. Si no, genera un ambiente poco adecuado. Nosotros necesitamos soldados aventajados. Nos irá mucho mejor”, afirmó el presidente cajista.

El vestuario, prioridad en la planificación cajista

La frase encierra una lectura deportiva, económica y humana. El Unicaja no renuncia al talento, ni mucho menos. Pero sí parece decidido a recuperar el perfil de jugador que mejor ha encajado en estos años: competitivo, ambicioso, con capacidad para crecer y dispuesto a integrarse en una estructura en la que nadie está por encima del colectivo. Estrellas, sí, si aceptan comportarse como soldados. Grandes jugadores, sí, si entienden que en Málaga el protagonismo se gana cada día y no se concede por currículum.

La planificación del Unicaja 2026/2027 partirá de esa premisa. El club quiere una plantilla más larga, de 14 jugadores, pero también más equilibrada. Después de comprobar lo difícil que resulta acudir al mercado durante la temporada para encontrar piezas que realmente ayuden, la dirección deportiva buscará soluciones antes, con más fondo de armario y con perfiles que no alteren la convivencia interna.

El Unicaja cambiará mucho su imagen la próxima temporada. / BCL

Menos focos individuales y más equipo

El mensaje de López Nieto no fue sólo una autocrítica. También fue una advertencia de futuro. El Unicaja que levantó títulos no se construyó desde el brillo individual, sino desde una suma de jugadores con hambre, compromiso y sentido de pertenencia. Ese es el camino al que el club quiere regresar. Menos focos personales, menos desequilibrios y más soldados aventajados. Porque esa fue, precisamente, la fórmula que convirtió al Unicaja en un equipo campeón.