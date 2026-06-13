El Unicaja mantendrá los precios de los abonos para el curso 2026/27 y premiará a los aficionados más fieles

Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, aprovechó la rueda de prensa celebrada este viernes para, además de hacer balance de la temporada 2025/26 y hablar sobre el nuevo proyecto, abordar diversos asuntos relacionados con la masa social del club y los abonos.

Segunda mejor asistencia de la ACB

El dirigente malagueño puso en valor el respaldo mostrado por la afición durante todo el curso, destacando que el Martín Carpena volvió a situarse entre los pabellones con mayor afluencia de la Liga Endesa. Con una media de 9.206 asistentes por encuentro en la competición doméstica, el templo cajista fue el segundo con mejor registro de la ACB, únicamente superado por el Valencia Basket y su nuevo Roig Arena. Por su parte, en la BCL el promedio fue de 7.074 aficionados en los siete partidos celebrados en el templo malagueño.

La 'marea verde' animando en el Carpena. / Gregorio Marrero

"Ha sido la segunda mejor asistencia de la Liga y hemos sido el único club en superar los 9.000 de media en las últimas tres campañas. Gracias a la afición", agradeció López Nieto.

Premio a la fidelidad en la segunda vuelta de la Liga Endesa

El presidente también explicó que el club continuará reconociendo la fidelidad de aquellos abonados que no faltaron a ningún encuentro durante la segunda vuelta del campeonato. Cerca de 2.000 aficionados lograron cumplir ese requisito y recibirán una bonificación adicional en la renovación de su carné para el próximo ejercicio. "Este año, esos tendrán en el abono, además de un 10% por antigüedad, un 10% más. El club hará ese esfuerzo". Y explicó que la entidad ya contactó con ellos para agradecerles su compromiso.

Abonos: sin campaña y mismos precios

Confirmó que no habrá incremento en el coste de los abonos para la temporada 2026/27. Asimismo, descartó la puesta en marcha de una nueva campaña de captación de abonados debido a la elevada demanda existente. "No habrá campaña de abonos, tenemos una lista de espera de 1.500 y mantendremos los abonos, serán los mismos precios, pero la recaudación para el club será menor, no me importa. Es lo que toca en estos momentos".