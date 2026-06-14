Ni Webb III, ni Rubit: mercado extracomunitario abierto para el Unicaja 2026/2027

El Unicaja ya está planificando la próxima temporada. Lo primero, y lo más urgente, es encontrar al entrenador que sustituya a Ibon Navarro, el técnico que ha liderado el ciclo más exitoso de la historia reciente del club. Pero en paralelo, la dirección deportiva también trabaja en la construcción de una nueva plantilla que tendrá cambios importantes. Antonio Jesús López Nieto ya dejó claro en su comparecencia de balance que el núcleo duro del equipo continuará, pero alrededor de esa base habrá que tomar decisiones de peso para volver a armar un grupo competitivo.

Mercado norteamericano abierto

Una de las grandes novedades de cara al mercado estival es que el Unicaja tendrá libres las dos plazas de extracomunitario. Ni James Webb III ni Augustine Rubit seguirán formando parte del equipo, lo que permitirá al club abrir de nuevo una vía de mercado que el pasado curso estuvo mucho más condicionada. No es un detalle menor. En una plantilla que apunta a tener 14 jugadores y que necesitará entre cinco y seis incorporaciones, disponer de esas dos licencias sin ocupar supone ganar margen, alternativas y profundidad en la búsqueda de refuerzos.

Augustine Rubit, fichaje de invierno. / ACBPhoto

Dos plazas que cambian el mercado

La condición de extracomunitario siempre pesa en la planificación de un equipo ACB. No basta con que un jugador guste, encaje o esté disponible. También hay que medir si ocupa una plaza que puede limitar otros movimientos posteriores. El Unicaja lo sufrió durante la pasada temporada, cuando determinadas opciones quedaron descartadas de entrada porque el equipo ya tenía cubierto ese cupo con Webb III y Rubit. La dirección deportiva tuvo que moverse con menos libertad en un mercado de por sí complicado. El caso de Patty Mills es un buen ejemplo. El base australiano estuvo sobre la mesa hace unos meses, pero el Unicaja decidió no avanzar en esa vía porque era extracomunitario y el equipo ya tenía las dos plazas ocupadas. Después, Mills acabó en el Tenerife y ha sido un jugador determinante para que el conjunto canarista alcanzara las semifinales.

James Webb III no seguirá en el Unicaja. / ACBPhoto

Más opciones para cinco o seis fichajes

El Unicaja necesita reforzarse, pero quiere hacerlo sin perder su identidad. López Nieto ha insistido en que el club debe volver a un modelo de “soldados aventajados”, jugadores con hambre, compromiso y capacidad para integrarse en una estructura colectiva, antes que apostar por estrellas que puedan alterar el equilibrio del vestuario. Esa filosofía no está reñida con mirar al mercado americano. Al contrario. Muchas de las mejores oportunidades pueden aparecer ahí: jugadores físicos, competitivos, con puntos en las manos y margen para crecer en Europa.

Tener libres las dos plazas extracomunitarias no obliga a utilizarlas, pero sí permite elegir sin corsés. El Unicaja podrá valorar bases, exteriores, aleros o interiores estadounidenses sin que la normativa sea el primer filtro. También podrá jugar con los tiempos del mercado, reservar una plaza para una oportunidad concreta o incluso construir una plantilla con más versatilidad física y atlética. En un equipo que quiere alargar su rotación hasta 14 jugadores, esa amplitud de búsqueda puede ser clave.

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Rubit, en un partido contra el Real Madrid. / ACBPhoto

Puzzle 2026/2027

La salida de Webb III y Rubit marcan el inicio del mercado estival. Sus marchas liberan espacio deportivo, económico y normativo. El Unicaja no sólo tendrá que acertar con los nombres, sino también con el encaje global de la plantilla: cupos, roles, salarios, química de vestuario y margen para reaccionar ante cualquier contratiempo. La disponibilidad de las dos plazas extracomunitarias será una herramienta más dentro del puzle del próximo Unicaja 26/27.