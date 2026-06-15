Oficial: James Webb III y Xavier Castañeda no seguirán en el Unicaja

La postemporada del Unicaja empieza a ofrecer noticias oficiales. Este lunes, el club confirmó lo que ya sabíamos todos, que Xavier Castañeda y James Webb III no seguirán vistiendo de verde y morado la próxima temporada 2026/2027. Dos de los refuerzos del pasado mercado estival, que no han dado el nivel esperado. El escolta acabó la temporada cedido en el MoraBanc Andorra y el ala-pívot americano, a pesar de tener algunos picos de buen juego, ha tenido una trayectoria muy irregular, que invita a prescindir de su ficha de jugador extracomunitario de cara al próximo curso.

Proyecto renovado

El Unicaja 2026/2027 quiere hacer una buena transformación de su plantilla, deberán llegar varios fichajes y hay que dejar salir para poder entrar. El club emitió un comunicado en el que oficializó ambas salidas: "Unicaja Baloncesto y James Webb III han decidido de mutuo acuerdo la rescisión del contrato del jugador para la próxima temporada, por lo que concluye su trayectoria en Málaga. Por otra parte, el Club ha decidido no ejercer la opción para una temporada adicional recogida en el contrato del base-escolta Xavier Castañeda, por lo que queda desvinculado del equipo. El exterior comenzó el curso en el Unicaja, si bien a mitad de curso fue cedido al MoraBanc Andorra. Desde Unicaja Baloncesto queremos agradecer la profesionalidad de ambos jugadores y le deseamos mucha suerte a nivel personal y profesional".

Xavier Castañeda ya es historia del Unicaja. / ACBPhoto

El futuro profesional de Webb III parece orientado al baloncesto turco. Castañeda tiene buen cartel en la liga francesa y también podría tener alguna opción en la propia ACB.

El Unicaja, por ahora, prosigue la planificación de cara al próximo curso, con la mirada puesta en decidir quién será el entrenador que sustituirá a Ibon Navarro en el banquillo verde y morado.