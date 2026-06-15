Pau Gasol también se apunta, como el Unicaja, a la NBA Europa

El exjugador internacional español Pau Gasol aseguró este lunes que quiere tener "un papel significativo" dentro del futuro proyecto de NBA Europa, todavía pendiente de definición y de encaje con la actual Euroliga, y se mostró ilusionado ante una iniciativa que considera que puede ayudar a mejorar la gestión y el estado del baloncesto europeo.

Gasol, que participó en Barcelona en la presentación de la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander, reconoció que el proyecto de la NBA en Europa continúa avanzando aunque todavía quedan cuestiones por resolver sobre su estructura definitiva. "Está en vías de proceso, de avanzar. Espero que podamos tener claridad en las próximas semanas de cómo va a ser esta relación o no con la presente Euroliga y la definición del proyecto", explicó.

La NBA Europa, cada vez más cerca de ser una realidad. / Sportico/Lorenzo Gordon

Proyecto en marcha

El catalán señaló que las conversaciones siguen abiertas y que aún falta determinar cómo se pondrá en marcha el nuevo proyecto, en un escenario todavía por definir. "Estamos pendientes de quién decide cómo empezar. Esto es un proyecto de largo recorrido para una mejora importante de la gestión y estado del baloncesto en Europa", apuntó.

En ese sentido, confirmó su voluntad de implicarse. "Estoy ilusionado y expectante, mi intención sí es jugar un papel dentro de este nuevo modelo y poder ayudar a su éxito. Un papel que está por definir, estoy abierto a seguir escuchando", manifestó.

No obstante, dejó claro que cualquier decisión deberá encajar con su vida actual y sus diferentes responsabilidades fuera de las pistas, como la Gasol Foundation o ser el presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI). "Tengo cosas importantes en mi vida y tengo que ver qué es lo que encaja en cuanto a mi modelo de vida, pero quiero tener un papel significativo. A ver cómo va avanzando", añadió.

La NBA Europa será una realidad en 2027. / La Opinión

Final de Liga: Valencia Basket-Barça

Preguntado también por la final del play off de la Liga Endesa entre Barça y Valencia Basket, Gasol destacó el momento competitivo de ambos equipos y dejó abierta la posibilidad de seguir la serie de cerca. "Llegan en buen momento de juego, han ganado sus semifinales 3-0 ambos, resultados contundentes que quizás no reflejan todo porque el Joventut estuvo muy cerca de ganar el primer partido", analizó.

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Además, se refirió al último baile del técnico blaugrana, Xavi Pascual, que dejará el club tras la final, gane o pierda. "Voy a seguir la final, si puedo intentaré estar presente en algún partido, y este es, como dijo Pascual en una charla reciente, el último baile y vamos a terminar bien este último baile. A ver qué pasa", comentó.