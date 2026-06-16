El Unicaja valora la opción de Txus Vidorreta para relevar a Ibon Navarro en el banquillo cajista

El Unicaja sigue trabajando para cerrar su banquillo y cubrir el enorme vacío que deja Ibon Navarro en el Carpena. Txus Vidorreta es la primera opción que maneja el club malagueño para iniciar el nuevo proyecto deportivo, aunque desde el propio club se asegura que no es la única. Se trabaja en tres escenarios distintos, pero con el exentrenador del Tenerife como colocado en lo más alto de esa lista. Su nombre lo adelantó este martes Radio Marca Málaga, que incluso da por cerrado su fichaje como nuevo entrenador verde, algo que este medio no ha podido confirmar.

La entidad cajista trabaja desde hace días en la búsqueda de un entrenador capaz de dar continuidad competitiva a un ciclo que ha elevado al Unicaja a una dimensión desconocida en su historia reciente. No se trata de una elección menor. El club no solo debe sustituir a un técnico ganador, sino también al arquitecto de un modelo reconocible, ambicioso y admirado en España y en Europa. En ese escenario, Vidorreta aparece como el candidato mejor colocado.

La primera opción del Unicaja

El técnico vasco es, ahora mismo, el nombre que ha elegido la dirección deportiva. El Unicaja negocia su incorporación con la idea de cerrar cuanto antes una cuestión capital para poder avanzar en la planificación de la plantilla 2026/2027. La prioridad es que el nuevo entrenador partícipe desde el inicio en la construcción del equipo y en las decisiones que marcarán el futuro inmediato del proyecto.

Vidorreta reúne varios elementos que lo convierten en una opción de máximo nivel. Es un entrenador con experiencia, carácter, conocimiento profundo de la Liga Endesa y una trayectoria consolidada en proyectos competitivos. Además, conoce perfectamente el ecosistema de la Basketball Champions League, una competición que el Unicaja ha convertido en parte esencial de su identidad reciente y en la que quiere seguir siendo protagonista.

Txus Vidorreta reclama a un árbitro. / ACBPhoto

Un perfil de garantía para una etapa exigente

La elección del sustituto de Ibon Navarro no puede entenderse como un simple cambio de banquillo. El listón queda muy alto. Por eso el club busca un técnico que no necesite adaptación a la élite, que domine los códigos de una plantilla larga, exigente y sometida a un calendario de máxima presión.

En ese perfil encaja Vidorreta. Su nombre transmite oficio, competitividad y capacidad para ordenar equipos con ambición. El Unicaja necesita a alguien que no llegue a experimentar, sino a liderar desde el primer día. La entidad quiere minimizar riesgos en una transición que será delicada por todo lo que deja atrás Ibon, pero también ilusionante por la posibilidad de consolidar al club entre los grandes referentes del baloncesto europeo fuera de la Euroliga.

El reto de suceder a Ibon Navarro

El gran desafío para Vidorreta, si finalmente se concreta su fichaje, será gestionar una herencia deportiva y emocional de enorme peso. Ibon Navarro no se marcha como un entrenador más. Se va como el técnico que cambió la mentalidad del Unicaja, que devolvió al club a la senda de los títulos y que logró que el Carpena recuperara una conexión especial con su equipo.

Sustituir ese legado exige personalidad. También inteligencia para no romper lo que funciona. El Unicaja no busca una revolución completa, sino una nueva voz que sea capaz de mantener la competitividad, aportar matices y conducir al equipo en una temporada que volverá a ser muy exigente en la Liga Endesa, Copa y BCL.

El entrenador del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, felicita a Bruno Fitipaldo. / EFE

Una decisión clave para el nuevo proyecto

La negociación abierta y no cerrada con Txus Vidorreta marca el primer gran movimiento del Unicaja 2026/2027. A partir de ahí se ordenará el resto. La plantilla tendrá que ajustarse a las ideas del nuevo técnico, a las necesidades detectadas durante el curso y a una exigencia que no baja después de los éxitos recientes.

En Los Guindos saben que el margen de error es pequeño. El Unicaja ha construido una identidad ganadora y no quiere perderla en el cambio de ciclo. Por eso Vidorreta aparece como una apuesta sólida, reconocible y preparada para asumir un reto mayúsculo: mantener al equipo en la pelea por los títulos y abrir una nueva etapa sin que el club deje de mirar hacia arriba.

Las conversaciones siguen su curso y el camino parece cada vez más definido. Txus Vidorreta es la primera opción y todo apunta a que puede ser el entrenador elegido para suceder a Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja.