Txus Vidorreta, el Unicaja... y el Casademont Zaragoza

Txus Vidorreta apunta con fuerza a ser el sustituto de Ibon Navarro en el banquillo del Unicaja. El técnico vasco es, ahora mismo, la opción mejor colocada para abrir una nueva etapa en Los Guindos tras el adiós del entrenador vitoriano, que deja el listón en lo más alto después de tres temporadas y media históricas al frente del equipo malagueño. Las conversaciones entre las partes están avanzadas y existe optimismo para que la operación pueda terminar cristalizando en los próximos días. Es verdad que en el club de Los Guindos son prudentes y aseguran que hay otras vías abiertas, además de Vidorreta, pero la negociación está muy bien encauzada.

Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Hay una arista en las conversaciones que no será un problema, pero que es cierto que hay que resolver. Y es que Vidorreta tenía un acuerdo firmado con el Casademont Zaragoza para convertirse en el entrenador del conjunto maño la próxima temporada 2026/2027. Un compromiso que parecía encarrilado hasta que el Unicaja se ha cruzado en el camino en estos últimos días. La entrada en escena del club malagueño cambia por completo el escenario, tanto por el nivel deportivo del proyecto como por la posibilidad de competir en Europa, un factor que estaba contemplado en el propio preacuerdo del técnico con la entidad aragonesa.

Una cláusula con el Zaragoza

El pacto entre Vidorreta y el Casademont Zaragoza incluía una cláusula de penalización en el caso de que el entrenador recibiera una oferta de un club clasificado para competición europea. Y ahí aparece el Unicaja. El club de Los Guindos cumple esa condición y, por tanto, abre la puerta a que el técnico pueda liberarse del compromiso adquirido con el equipo maño, aunque para ello deberá abonar la cantidad estipulada en esa cláusula.

Ese es uno de los puntos que forman parte ahora del movimiento definitivo. Vidorreta tendría que pagar para romper lo firmado con el Casademont Zaragoza y quedar libre para comprometerse con el Unicaja. A pesar de haberse despedido de La Laguna Tenerife este mismo lunes, no se trata, por tanto, de una operación completamente limpia desde el punto de vista contractual, pero sí de una vía prevista en el acuerdo inicial y que permite que el técnico pueda escuchar una propuesta como la cajista.

El entrenador del La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, felicita a Bruno Fitipaldo. / EFE

El Unicaja, sin prisa, pero sin pausa

El Unicaja se ha movido con rapidez tras confirmarse la salida de Ibon Navarro la pasada semana. El club necesitaba definir cuanto antes quién sería el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo, una decisión clave antes de empezar a tomar decisiones de plantilla. En ese contexto, Vidorreta es el elegido como primera opción que maneja la entidad y en el candidato que más encaja con lo que se busca para una temporada de máxima exigencia.

Técnico contrastado

El técnico vasco aporta experiencia, personalidad y un profundo conocimiento de la Liga Endesa. También conoce bien la competición europea y está acostumbrado a trabajar en proyectos competitivos, con presión y objetivos ambiciosos. Para el Unicaja, que viene de una etapa de títulos, estabilidad y crecimiento, el perfil del entrenador elegido no podía ser menor. La sucesión de Ibon exige una figura con oficio, recorrido y capacidad para asumir desde el primer día un vestuario que quiere pelear por títulos.

Optimismo para cerrar la operación

Las conversaciones están avanzadas y todas las partes implicadas ven la operación con optimismo. El Unicaja quiere cerrar cuanto antes el relevo en el banquillo para que el nuevo entrenador tenga voz en la planificación del curso 2026/2027. La prioridad es no perder tiempo en un verano que se presenta importante, con decisiones pendientes en la configuración de la plantilla y con la necesidad de volver a ilusionar a la "marea verde".

El relevo de una etapa histórica

La elección del sustituto de Ibon Navarro es la primera gran decisión del nuevo Unicaja. No solo por lo que significa cambiar de entrenador, sino por el peso simbólico de cerrar una etapa que ha devuelto al club a la primera línea nacional e internacional. Vidorreta está llamado a ser el líder que dé continuidad a ese camino, con sus propios matices y su propio sello, pero con la obligación de mantener al equipo entre los grandes.

A falta de cerrar todos los detalles, el escenario parece cada vez más definido. El club malagueño ya se ha metido de lleno en la operación y el optimismo invita a pensar que el técnico vasco será el encargado de tomar el relevo de Ibon Navarro en el banquillo cajista en solo unos días.