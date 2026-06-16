El Unicaja conocerá el próximo 8 de julio su camino en la próxima BCL 26/27, que dará plaza para la NBA Europa

El Unicaja ya tiene una primera fecha marcada en rojo para empezar a construir su próximo camino europeo. La Basketball Champions League 2026/2027 celebrará el miércoles 8 de julio el sorteo de la primera fase de grupos, el punto de partida de una nueva aventura continental para el club malagueño en la competición en la que se ha consolidado como una de las grandes referencias del baloncesto FIBA en Europa.

Antes de esa cita, el Board de la competición se reunirá el próximo 23 de junio para poner las bases definitivas de la temporada. Sobre la mesa estarán el sistema de competición, que no está previsto que cambie respecto al utilizado en las últimas campañas, las fechas de inicio de la primera fase, el play in, el Round of 16 y los cruces de cuartos de final y también el calendario de la Final Four. Será el momento en el que empezará a dibujarse el mapa de una edición marcada por ese futuro aterrizaje de la NBA en Europa de la mano de FIBA.

El Unicaja seguirá jugando la BCL. / BCL

Una BCL con premio añadido

La próxima BCL será muy distinta a las anteriores. El nivel competitivo será similar, pero lo cierto es que la temporada 2026/2027 aparece ya en el horizonte como una edición estratégica para el futuro del baloncesto continental, ya que se convertirá en una de las vías de acceso a la futura NBA Europa, el proyecto que la NBA y la FIBA trabajan para poner en marcha a partir de octubre de 2027.

Ese nuevo escenario eleva el valor competitivo de la Basketball Champions League. El título siempre ha tenido un peso enorme para el Unicaja, más aún después de las últimas temporadas, pero la próxima edición puede traer consigo un premio añadido a ese millón de euros que se lleva el vencedor: una plaza en esa nueva competición que aspira a reordenar el mapa europeo. A falta de que se concreten todos los detalles oficiales, la BCL 26/27 nace, desde luego, con este evidente componente extra de trascendencia.

Sin La Laguna Tenerife

Una de las grandes novedades será la ausencia de La Laguna Tenerife, uno de los clásicos recientes de la Basketball Champions League. El conjunto canario jugará la Eurocup la próxima temporada y abandona así el ecosistema FIBA, un movimiento de impacto por su trayectoria, su peso competitivo y su presencia habitual en las rondas finales de la BCL. La verdad es que los tinerfeños son el único equipo que se ha cambiado de acera este verano, por lo que el reparto de fuerzas fuera de la máxima competición el baloncesto en el Viejo Continente sigue dejando dos competiciones de un nivel muy similar y a años luz del glamour y el talento de la Euroliga, que seguirá siendo el referente del baloncesto continental.

La Laguna Tenerife 2025/2026 / Twitter

La representación española, aun así, seguirá siendo importante. Además del Unicaja, estarán el UCAM Murcia, el Joventut y el Surne Bilbao como equipos ACB en la BCL 26/27. A ellos, podría unirse el Breogán desde la fase previa, una opción que deberá ser valorada en la reunión del Board prevista para el 23 de junio.

Los otros favoritos de siempre

El cartel internacional también promete competencia. Rytas Vilnius, Galatasaray, AEK Atenas o Alba Berlín aparecen como algunos de los nombres llamados a pelear, junto a los equipos españoles, por el gran título continental de la FIBA, el próximo mes de mayo. Son clubes, todos ellos, con historia, estructura, masa social y ambición por encontrar un hueco en la futura NBA Europa.

El Rytas Vilnius partirá además con la condición de vigente campeón. La capital lituana, Vilna, ciudad del club que acaba de levantar el título, aparece incluso como una de las posibles sedes de la próxima Final Four, aunque todavía es pronto para especulaciones y la decisión final no se conocerá hasta más adelante. En cualquier caso, la capital de Lituania refuerza la dimensión simbólica de una competición que mira hacia una temporada clave.

El Unicaja, obligado a mejorar

El Unicaja, por su parte, aguardará el sorteo desde la primera línea competitiva. El club malagueño vuelve a mirar a Europa con ambición, después de "fallar" en la última Final Four de Badalona, en la que cayó en semifinales contra el AEK de Atenas. El 8 de julio empezará a conocer su camino. El objetivo, como siempre en los últimos años, será llegar vivo a la primavera. Pero esta vez el premio puede ir más allá de levantar un trofeo y ganar una buena bolsa de dinero: la próxima BCL abrirá la puerta a la nueva NBA Europa. El gran reto del Unicaja en el 50 cumpleaños de su historia.