Horas claves para el fichaje de Txus Vidorreta por el Unicaja: ¿decisión final antes del fin de semana?

El posible desembarco de Txus Vidorreta en el banquillo del Unicaja entra en una fase determinante. Las próximas horas se presentan como claves para definir si las conversaciones entre ambas partes culminan con un acuerdo o si, por el contrario, la operación acaba enfriándose, algo que parece bastante improbable.

Txus Vidorreta, en el banquillo del Carpena. / Unicajab/Photopress

Operación abierta, pero optimista

Tras varios días ya de contactos y negociaciones, el técnico vasco se mantiene como la opción que más fuerza ha cobrado para liderar el nuevo proyecto cajista de cara a la próxima temporada. La operación sigue abierta a la espera de que llegue pronto el anuncio oficial, que permitiría avanzar en el resto de la planificación del nuevo proyecto verde y morado 2026/2027.

Sin precontrato entre el Casademont Zaragoza y Txus Vidorreta

Uno de los aspectos más relevantes de la negociación tiene que ver con la relación de Vidorreta con el Casademont Zaragoza, equipo que parecía destinado a convertirse en su próximo destino tras poner fin a su etapa en La Laguna Tenerife. Sin embargo, y pese a algunas informaciones al respecto, entre el entrenador vasco y la entidad aragonesa no existe ningún contrato ni precontrato firmado.

De hecho, el acuerdo entre Vidorreta y el Casademont Zaragoza es puramente verbal, por lo que no habría nada que obligue al Unicaja a negociar con el club aragonés ni a abonar cantidad alguna en concepto de indemnización. Este escenario facilita el avance de las conversaciones y mantiene intactas las opciones de que la operación llegue a buen puerto.

Objetivo: mantener el nivel competitivo del Unicaja

Con este contexto, las próximas horas se antojan decisivas para conocer el desenlace de unas negociaciones que se encuentran en un punto clave. El Unicaja busca resolver cuanto antes la elección de su próximo entrenador para comenzar la planificación deportiva de la nueva temporada, mientras que Vidorreta analiza los últimos detalles de una propuesta que supondría asumir uno de los proyectos más ambiciosos del baloncesto español.

Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

La posible llegada del técnico vasco representa una apuesta de peso para una nueva etapa que arranca con la exigencia de mantener el elevado nivel competitivo alcanzado por el equipo durante los últimos años. Su amplia experiencia en la Liga Endesa, su conocimiento del baloncesto europeo y su fuerte personalidad en el banquillo lo convierten en un candidato más que interesante para afrontar un reto de enorme dimensión.

Por ahora no hay una decisión definitiva, pero sí la sensación de que el desenlace está cada vez más cerca. Las próximas horas marcarán si el Unicaja y Txus Vidorreta consiguen cerrar un acuerdo llamado a ser uno de los grandes movimientos del verano en la ACB.