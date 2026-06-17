James Webb III aterriza en Turquía tras su salida del Unicaja y jugará la BCL

James Webb III ya ha encontrado destino apenas 48 horas después de hacerse oficial su desvinculación del Unicaja. El ala-pívot estadounidense continuará su carrera en el Safiport Erokspor de Turquía, un país que no es nuevo deportivamente para él.

James Webb III competirá en la BCL

El Safiport Erokspor, conjunto que logró el ascenso a la máxima categoría del baloncesto turco la pasada temporada y que además competirá en la próxima edición de la Basketball Champions League, al igual que seguirá haciendo el conjunto cajista.

La salida del interior del Unicaja se produjo de forma amistosa. El jugador tenía firmado un contrato con opción de ampliar su vinculación una temporada más, pero ambas partes alcanzaron un acuerdo para poner fin a la relación sin que supusiera ningún coste para la entidad malagueña.

Amplia trayectoria internacional

A sus 32 años, Webb acumula además una amplia trayectoria internacional. Ha disputado la Euroliga con Valencia Basket y Maccabi Tel Aviv, mientras que en la Basketball Champions League ha participado con el Telekom Baskets Bonn alemán, el Pinar Karsiyaka y el Unicaja, competición que volverá a disputar ahora con el Safiport Erokspor.