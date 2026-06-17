El Unicaja negocia con Txus Vidorreta sin peaje con Zaragoza

A medida que pasan las horas se van conociendo más detalles de la operación que el Unicaja tiene abierta para fichar a Txus Vidorreta como sustituto de Ibon Navarro en el banquillo del Carpena. La noticia sorprendió este martes a buena parte del baloncesto español y, precisamente por esa irrupción inesperada del club cajista en el escenario, se han ido deslizando algunas informaciones que conviene matizar.

La más importante tiene que ver con la situación contractual del entrenador vasco y su relación con el Casademont Zaragoza, equipo que parecía destinado a convertirse en su próximo banquillo, tras cerrar su etapa en La Laguna Tenerife. A pesar de lo que se ha apuntado en las últimas horas, entre Vidorreta y el club aragonés no hay ningún contrato o precontrato firmado. Como asegura El Periódico de Aragón, medio de Editorial Prensa Ibérica, no existe ninguna vinculación contractual que obligue al Unicaja a negociar con Zaragoza ni a abonar cantidad alguna en concepto de indemnización.

Txus Vidorreta reclama a un árbitro durante un partido. / ACBPhoto

Compromiso solo verbal con el Casademont

Lo que sí existía era un compromiso verbal entre el representante de Vidorreta y el Casademont Zaragoza, un acuerdo de palabra que había colocado al técnico vasco muy cerca del proyecto maño. Sin embargo, la entrada en escena del Unicaja ha cambiado por completo el tablero. Por ello, el club de Los Guindos negocia directamente con el entrenador y su entorno, sin terceros, para intentar cerrar una incorporación que se ha convertido en prioritaria desde que se confirmó la salida de Ibon Navarro.

Operación abierta, pero sin acuerdo todavía

La operación sigue abierta y con optimismo de que llegue a un buen fin. Vidorreta es la opción que más fuerza ha cobrado para liderar el nuevo proyecto cajista, una elección de peso para una etapa que arranca con la exigencia de sostener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años. Su experiencia en la Liga Endesa, su conocimiento del baloncesto europeo y su personalidad en el banquillo lo convierten en un candidato de máximas garantías para un reto de enorme dimensión.

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Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

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El Unicaja quiere resolver cuanto antes una cuestión capital para poder empezar a construir la plantilla 2026/2027 con el nuevo entrenador ya integrado en la toma de decisiones. El relevo de Ibon Navarro no es un movimiento menor. Sin contrato firmado con Zaragoza, sin indemnización pendiente y con las conversaciones muy encaminadas, el Unicaja trabaja para cerrar al entrenador que apunta a convertirse en el nuevo jefe del banquillo cajista. Veremos...