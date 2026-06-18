El Athletic Club, protagonista inesperado del traspaso de poderes de Ibon Navarro a Txus Vidorreta en el Unicaja

El Unicaja ya tiene nuevo entrenador. Txus Vidorreta ha sido anunciado este jueves como sustituto de Ibon Navarro en el banquillo del Carpena y el club cajista ha querido envolver el relevo con una puesta en escena muy especial, cargada de simbolismo, complicidad y sentido del humor. El protagonista inesperado del traspaso de poderes no ha sido un balón, ni una pizarra, ni una camiseta verde y morada. Ha sido una camiseta del Athletic Club.

Traspaso de poderes

El vídeo elegido por el Unicaja para presentar a Vidorreta arranca con Ibon Navarro llegando a su despacho en el Martín Carpena para recoger todas sus pertenencias. La escena tiene algo de despedida íntima, de cierre de una etapa que ya pertenece a la historia del club. El técnico vitoriano guarda sus cosas, deja atrás la oficina en la que se han cocinado algunos de los mayores éxitos de la entidad y se marcha después de tres temporadas y media inolvidables. Pero antes de cerrar la puerta deja un último detalle sobre la mesa: una camiseta del Athletic Club y un llavero del equipo vasco, antes de escribir en euskera en la pizarra: "bienvenido Txus y buena suerte".

Seguidores del Athletic

El guiño no es casual. Ibon Navarro y Txus Vidorreta comparten pasión rojiblanca. Los dos son seguidores del Athletic, una conexión futbolera que el Unicaja ha convertido en hilo conductor para anunciar el relevo en el banquillo. No hacía falta explicar demasiado más. La camiseta funcionaba como mensaje, como bienvenida y como puente entre dos entrenadores vascos que han marcado y marcarán el presente del club malagueño.

La imagen resume muy bien el momento que vive el Unicaja. Ibon se va, pero no desaparece del relato. Deja el banquillo, pero también deja una herencia. Su despedida no es la de un entrenador más. Es la salida del técnico más laureado en la historia del club, el hombre que cambió el rumbo competitivo del equipo y que devolvió al Carpena la costumbre de pelear por títulos.

Por eso el vídeo tiene un punto emocional. Ibon recoge sus cosas, pero el despacho no queda vacío. Encima de la mesa queda esa camiseta del Athletic como símbolo de continuidad, casi como una llave informal para el nuevo inquilino. Vidorreta no llega a un solar. Llega a un club armado, ganador, exigente y con una identidad recuperada. La camiseta rojiblanca sirve para suavizar el impacto del cambio, para humanizar la transición y para recordar que el baloncesto también se cuenta desde los pequeños detalles.

Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Vidorreta, nuevo jefe del banquillo

Con Txus Vidorreta se abre una etapa distinta. El técnico bilbaíno llega al Unicaja después de cerrar un ciclo de enorme éxito en La Laguna Tenerife y firma por dos temporadas. Su incorporación supone una apuesta por la experiencia, la pizarra y el conocimiento profundo de la Liga Endesa. No es un entrenador de transición ni una solución de emergencia. Es un técnico de primer nivel para sostener a un Unicaja que quiere seguir instalado entre los grandes.

El reto no será sencillo. Sustituir a Ibon Navarro implica asumir una mochila pesada. El vitoriano deja siete títulos, una conexión especial con la afición, un baloncesto reconocible y una cultura competitiva que ha elevado al club a una dimensión desconocida en su historia reciente. Vidorreta tendrá que poner su sello sin romper lo que funciona, aportar nuevas ideas sin borrar una identidad que ha hecho campeón al Unicaja en España, Europa y el mundo.

Final de la Copa Intercontinental FIBA 2025 entre Unicaja y GLU / FIBA

Protagonismo rojiblanco inesperado

El comunicado del Unicaja ha sido muy original. No se ha limitado a publicar una nota oficial ni a presentar una fotografía del nuevo entrenador. Ha construido una pequeña historia. Ibon se marcha. Vidorreta llega. Y entre ambos queda una camiseta del Athletic como testigo de un relevo natural, elegante y con un punto de complicidad entre dos técnicos que comparten origen baloncestístico, carácter competitivo y sentimiento futbolero.

El Athletic Club, sin jugar ningún partido, ha terminado apareciendo en mitad de una operación clave para el futuro del Unicaja. Una camiseta rojiblanca ha servido para contar el final de una era y el inicio de otra. Ibon Navarro deja el despacho después de escribir una página irrepetible. Txus Vidorreta entra ahora en escena con el desafío de mantener al equipo en la élite y de iniciar su propio camino en Málaga.

El traspaso de poderes ya tiene imagen. No fue una pizarra llena de sistemas ni una sala de prensa solemne. Fue una camiseta del Athletic sobre la mesa. Suficiente para entender que una etapa se cerraba y otra acaba de empezar.