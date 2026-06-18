OFICIAL: Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja para las dos próximas temporadas

El Unicaja ha hecho oficial la incorporación de Txus Vidorreta como nuevo entrenador del primer equipo para las próximas dos temporadas. La entidad malagueña confirma así el relevo en el banquillo tras la marcha de Ibon Navarro, quien decidió poner fin a su etapa al frente del conjunto cajista a pesar de contar con un año más de contrario y que ahora inicia una nueva aventura de Euroliga en el Estrella Roja de el excajista Tyson Carter. El club lo ha confirmado con un vídeo en el que es el propio Ibon Navarro el que le da la bienvenida como su sustituto.

Nuevo capítulo en la historia del Unicaja

Para ocupar el lugar del entrenador más laureado de la historia cajista, el club ha apostado por Txus Vidorreta, un entrenador de amplia experiencia y reconocido prestigio en el baloncesto español. El técnico vasco afronta el reto de dar continuidad al ambicioso proyecto deportivo del Unicaja, manteniendo la competitividad de un equipo que en los últimos años ha vivido una de las etapas más brillantes de todos sus tiempos.

Con este movimiento, la entidad abre un nuevo capítulo, agradeciendo la extraordinaria labor realizada por Ibon Navarro y dando la bienvenida a Vidorreta, que asumirá la responsabilidad de dirigir a un equipo que viene de atravesar una campaña tortuosa en lo deportivo y en lo mental.

Comunicado del Unicaja

Unicaja Baloncesto ha alcanzado un acuerdo para incorporar al entrenador Txus Vidorreta (Bilbao, 1966) para las próximas 2 temporadas. Con el experimentado técnico vasco, que el sábado cumplirá 60 años, se inicia una etapa en el banquillo malagueño con un profesional con más de 20 años entrenando en la Liga Endesa y que en la última década ha destacado por sus éxitos. Txus Vidorreta ha sido pieza fundamental en los grandes resultados obtenidos por su último equipo, la Laguna Tenerife, donde ha conquistado 2 BCL y 2 Copas Intercontinental, asentando además al conjunto canario entre los más destacados del baloncesto español.

Txus Vidorreta tiene en su historial 741 encuentros dirigidos en Liga Endesa, siendo el quinto entrenador con más partidos en la máxima competición nacional. Además, en el ámbito europeo, es el único técnico en toda la historia de la Basketball Champions League que ha superado las 100 victorias (114 en 156 partidos). Si a nivel colectivo ha tiene en sus vitrinas 4 títulos con La Laguna Tenerife y 1 Supercopa Endesa con Valencia Basket, a nivel individual Vidorreta ha sido reconocido como ‘Entrenador del Año de la Liga Endesa’ en 2017, “Entrenador del año de la BCL” en 2025 y “Entrenador de la Década” de la BCL, galardón otorgado durante la última Final Four Badalona 2026.

Una sólida trayectoria

Formado en diferentes colegios de Bilbao, Txus Vidorreta comenzó su andadura profesional como primer técnico en el UB La Palma en Liga EBA en 1998, con el que consiguió el ascenso a LEB 2 en el 2000. En 2001 regresó a Bilbao para entrenar al Bilbao Basket, donde logró en tres temporadas que el equipo vizcaíno pasara desde la LEB 2 (3ª división del baloncesto español) a la ACB. En su primera temporada consiguió el doblete de LEB 2 (Copa y Ascenso), al año siguiente estuvo cerca del ascenso a la ACB, algo que consiguió en la temporada 2003-04, en la que Bilbao Basket dominó la LEB e hizo historia alcanzando el deseado ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.

Una vez debutó en 2004 en ACB, Vidorreta ha estado dirigiendo en cada una de las temporadas hasta día de hoy. Estuvo en Bilbao Basket 6 temporadas más, alcanzando el play off en los cursos 2007-08 y 2008-09, dejando el equipo de su ciudad en la temporada 2009-10. Posteriormente, dirigió en ACB a Lucentum Alicante (2010-12), Estudiantes (2012-15), La Laguna Tenerife (10 temporadas en 2 etapas diferentes), y a Valencia Basket (2017-18), con el que consiguió la Supercopa Endesa y disputó la Euroliga.

De toda su trayectoria, sin duda, Vidorreta ha marcado una época ACB en el banquillo de La Laguna Tenerife, al que llegó en la jornada 5 de la temporada 2015-16, en sustitución de Alejandro Martínez. En Tenerife ha estado 10 temporadas repartidas en dos ciclos diferentes (2015-17 y 2018-26), en las que forjó unas señas de identidad muy reconocibles.

En este tiempo el conjunto aurinegro se ha convertido en uno de los conjuntos más importantes de la Basketball Champions League (BCL) y ha alcanzado sus mejores resultados en la Liga Endesa. Durante su estancia en las Islas Canarias, Txus Vidorreta levantó dos títulos de la BCL en las ediciones de Tenerife 2017 y Bilbao 2022, y dos Copas FIBA Intercontinental (2020 y 2023).

Además, en Liga Endesa Txus Vidorreta y La Laguna Tenerife han jugado los play off ACB en las últimas 6 temporadas, años en los que alcanzó 3 veces las semifinales (2021, 2025 y 2026). En esta última temporada los insulares alcanzaron esta penúltima ronda tras derrotar en cuartos de final al Real Madrid (1-2). Con esta victoria La Laguna Tenerife se convirtió en el segundo equipo en la historia de la Liga Endesa que, siendo octavo, elimina al líder de la liga regular en el primer cruce de Playoff. Este hito únicamente lo había logrado antes el Unicaja en el curso 2007-08.

En cuanto a su trayectoria en Copa del Rey, Txus Vidorreta la ha disputado en 13 ocasiones, las últimas 10 de forma consecutiva. Sólo dos entrenadores han encadenado más fases finales consecutivas de Copa del Rey: Pablo Laso con 11 (2012-22) y Dusko Ivanovic con 12 (2001-12). Su mayor logro en la competición copera fue en Badalona 2023, donde alcanzó la final en la que fue derrotado precisamente por el Unicaja (83-80).

Todos estos datos hablan del alto nivel competitivo que años tras año ha impuesto Vidorreta en La Laguna Tenerife.

Hay que destacar también en su trayectoria que Txus Vidorreta formó parte del staff de la Selección Española como ayudante, etapa en la que consiguió el oro en el Eurobasket 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

La llegada de Txus Vidorreta al Unicaja supone una apuesta de la entidad malagueña por uno de los técnicos más prestigiosos del panorama nacional y la piedra inicial para ir cimentando una base sólida para una nueva etapa. De esta forma se persigue continuar luchando por las cotas más altas, tal y como ha sucedido en el último lustro.

¡Bienvenido, Txus!