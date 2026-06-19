Txus Vidorreta toma el mando de un Unicaja con cinco fichajes en el horizonte

Txus Vidorreta ya está al mando del Unicaja. El nuevo entrenador cajista tiene vía libre ya para trabajar junto a la dirección deportiva en la planificación de una plantilla que necesita retocarse de manera importante para recuperar el impulso competitivo perdido en una última temporada más gris de lo esperado. El club no parte de cero, pero sí afronta un verano con decisiones de peso y con la obligación de rearmar un proyecto que quiere volver a mirar a los títulos.

La hoja de ruta apunta, a día de hoy, a cinco fichajes. Todo, eso sí, a expensas de resolver qué sucede finalmente con Jonathan Barreiro, cuya continuidad o salida puede condicionar parte del dibujo definitivo de la plantilla. El gallego es una pieza que encaja en varias posiciones y su situación influye directamente en una de las grandes necesidades abiertas: la llegada de otro jugador con capacidad para alternar el "3" y el "4".

Foto del partido entre Unicaja-Río Breogán, disputado el 23 de mayo de 2026 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena / Gregorio Marrero

Cinco piezas para reconstruir el equipo

El mercado marcará los tiempos, pero las prioridades parecen bastante definidas. El Unicaja, tras tener confirmada ya la llegada de Melwin Pantzar, busca dos exteriores con peso en la rotación, dos interiores y ese perfil híbrido entre alero y ala-pívot que permita a Vidorreta disponer de más variantes tácticas. La idea es construir una plantilla más completa, con recursos suficientes para competir con garantías en todos los frentes y evitar que los problemas físicos o los bajones de rendimiento vuelvan a dejar al equipo sin respuestas.

La pasada campaña dejó claro que el bloque necesitaba aire nuevo. El Unicaja tuvo momentos de buen nivel, pero no encontró la regularidad ni la fiabilidad de cursos anteriores. De ahí que la planificación no se limite a cubrir bajas, sino que aspire a elevar el suelo competitivo del equipo. Vidorreta llega con una idea clara de baloncesto, pero también con la necesidad de adaptar el grupo a lo que exige una temporada larga y cargada de compromisos.

Margen con las licencias y el mercado extranjero

Una de las ventajas con las que trabaja el club es el margen disponible en las licencias. Las dos plazas de extracomunitarios están libres después de que James Webb III y Augustine Rubit no renovaran. Ese escenario abre un abanico importante de posibilidades en el mercado estival, especialmente para reforzar posiciones interiores o sumar amenaza física y anotadora en el perímetro.

James Webb III anota una canasta en el partido contra el ALBA. / BCL

La dirección deportiva tiene ahora la oportunidad de elegir sin las ataduras que en otros veranos condicionan la confección de la plantilla. No se trata solo de fichar talento, sino de encontrar piezas compatibles con el estilo de Vidorreta y con la identidad que el Unicaja quiere recuperar: energía, profundidad, solidez defensiva, circulación de balón y capacidad para competir cada partido desde una rotación amplia.

Vidorreta, ante su primer gran reto

El primer desafío del técnico bilbaíno no estará en la pista, sino en los despachos. La configuración del nuevo Unicaja será clave para saber hasta dónde puede llegar el proyecto en su primer año. El club quiere volver a ser reconocible, competitivo y ganador. Para eso necesita acertar en un verano que se presenta decisivo.

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Vidorreta ya manda. La planificación está en marcha. Y el Unicaja, todavía con varias incógnitas por despejar, se mueve con una idea clara: reconstruir sin perder ambición.