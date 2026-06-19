El Unicaja lanza su campaña de abonados 2026/2027: fechas, precios y ventajas

El Unicaja ha aprovechado este jueves para lanzar una campaña de abonados 2026/2027 peculiar, ya que el club ha decidido congelar los precios respecto a la campaña anterior, algo que ya había anunciado el presidente, Antonio Jesús López Nieto, en la charla de final de temporada ante los periodistas.

Según explica el Unicaja Baloncesto en su sitio web: "Hay temporadas que se recuerdan por los títulos. Otras, por los momentos. Porque ganar un trofeo es emocionante, pero hay algo que permanece mucho más tiempo: todo lo que se vive para llegar hasta él. Los abrazos tras una canasta imposible, las conversaciones de camino al pabellón, la ilusión compartida antes de cada partido y la emoción de sentir que formas parte de algo más grande que un resultado. Queremos poner el foco en lo que siempre ha estado ahí, acompañando cada victoria y cada desafío: el sonido del pabellón, la emoción de los pequeños gestos, la complicidad con los tuyos y esa conexión única que se crea entre equipo y grada, cuando todos empujamos en la misma dirección. Todo aquello que no se mide en puntos ni en estadísticas, pero que define quiénes somos como club y como afición: la pasión que compartimos, las emociones que nos unen y los recuerdos que construimos juntos. Porque incluso en las temporadas más exigentes, lo que permanece es esa experiencia compartida que nos une y nos hace volver. Ganar es levantar títulos, sí, pero sobre todo es sentir, disfrutar y formar parte de algo que trasciende el resultado. Ganar es vivirlo. Y para poder seguir viviendo esas tardes que siempre empiezan con ilusión y muchas veces terminan con una historia que contar, te lo ponemos fácil. Renovamos tu abono automáticamente sin necesidad de hacer ninguna gestión, sin molestias ni desplazamientos; y por el MISMO PRECIO del año pasado. Con un 15 % de descuento sobre el abonado nuevo, todos los abonados renovados podrán sumar además otro 10%, en caso de haber asistido a todos los partidos de la segunda vuelta de la temporada 25/26 (desde el 3 de febrero)".

Solicitud de bajas

Para aquellos que no quieran continuar con su abono, el plazo para solicitar la baja será del 22 al 28 de junio, accediendo a su perfil web de abonado. Igualmente, se podrán modificar los datos de pago o cesión del abono a otra persona.

Del 29 de junio al 5 de julio será el plazo para solicitar un cambio de sitio, también a través de su perfil web. En caso de no poder acceder digitalmente, se podrá hacer la solicitud de forma presencial en las tiendas de Los Guindos y Acera de la Marina.

Todos los partidos de Liga y BCL incluidos

De nuevo el abono incluirá todos los partidos que dispute el Unicaja en el Martín Carpena en Liga Endesa (Liga Regular y play off) y Basketball Champions League (Regular Season, Round of 16 y cuartos de final) por un precio único y cerrado, que es el mismo de la temporada pasada, o más barato si se ha asistido a todos los encuentros de la segunda vuelta de la temporada 25/26 (desde el 3 de febrero en Liga Endesa y BCL).

Precios abonados antiguos. / Unicaja

Precios

El club cajista presume de su variedad de precios para todos los bolsillos: "los abonos del Unicaja tienen precios para todos los bolsillos, según la zona o la edad. Tenemos un importante descuento para los Jóvenes (entre 15 y 30 años) y para los Infantiles (entre 5 y 14 años) en todas las zonas, menos Vip Pista. Todos los precios serán, como siempre, más económicos para los que renueven de la anterior campaña (alrededor del 15 % de descuento) que para los nuevos. Y como siempre, con ventajas exclusivas y facilidades que convierten la renovación en la mejor manera de seguir viviendo cada momento junto al Unicaja. Tener el abono del Unicaja supone un ahorro muy considerable con respecto a la compra de entradas en taquilla partido a partido, y tendrás tu asiento reservado para todos los encuentros. Y con muchas más ventajas por ser abonado. Además, si por cualquier motivo no puedes venir a un partido y las entradas de taquilla están agotadas, se abrirá la opción de devolver tu entrada y en caso de que se venda, acumular una parte del precio de la venta en tu Monedero Virtual".

Abono digital

El club de Los Guindos recuerda que el abono se podrá descargar a partir de septiembre directamente en el móvil desde el perfil web (Mis abonos/Passbook), para acceder directamente a los partidos usando tu dispositivo, con un método cómodo, práctico y sostenible. Si el abonado ya lo tiene descargado de la temporada anterior, seguirá siendo válido con el mismo código QR, salvo que haya cambiado de sitio o de categoría.

Si el socio prefiere el método tradicional, la tarjeta de abonado de la pasada campaña seguirá siendo válida y en ella se cargarán automáticamente los partidos de la temporada 26/27. En caso de no conservar la tarjeta, podrá dirigirse a las tiendas de Los Guindos y de la Plaza de la Marina a partir del mes de septiembre para solicitar el duplicado por un precio de 5 euros.

Abonados nuevos

Una vez finalizada la campaña de renovación y en función de las bajas producidas, se adjudicarán los abonos disponibles a los miembros de la lista de espera ya existente desde hace dos temporadas, por orden de inscripción en la misma. Los inscritos en esta lista no tienen que hacer ninguna gestión. El club se pondrá en contacto con ellos cuando llegue su turno.

Precios nuevos abonados / Unicaja

Equipo de Chicui

Los niños menores de 5 años (nacidos entre 2022 y 2026) pueden tener también su tarjeta de abonado del Equipo de Chicui. Por solo 25 € al año, podrá acceder a todos los partidos, acompañado de un adulto y sin ocupar localidad, pero pasando el control de acceso con su tarjeta, necesario por razones de seguridad.

Así tendrá también ofertas, promociones y actividades que a lo largo de toda la temporada se van a organizar. Además, cuando cumpla los 5 años y sea necesario hacerse abonado con asiento asignado tendrá el precio reducido de abonado renovado, siempre que haya disponibilidad.

Los abonos del equipo de Chicui no se renuevan automáticamente. Por lo que las personas que lo tuvieran la campaña pasada o quieran adquirir uno nuevo, deben contactar con el club por email en ⇒ abonados@unicajabaloncesto.com o de forma presencial en las tiendas de Los Guindos y Acera de la Marina.

Muchas ventajas

Precios más bajos para abonados renovados: ser fiel tiene premio y por ello hay dos precios, uno para Nuevos Abonados y otro más barato para Abonados Renovados (sobre un 15% de descuento). Si además la temporada pasada, viniste a todos los partidos de la segunda vuelta (desde el 3 de febrero), se aplicará un 10 % extra como premio por tu fidelidad.

Devolución en caso de lleno: en los partidos en los que se cuelgue el cartel de “Entradas agotadas”, los abonados que por cualquier motivo no puedan asistir al encuentro, tendrán la opción de devolver su entrada al club, y en caso de que se venda en taquilla, acumular una parte del precio de venta en su Monedero Virtual.

Descuento en el precio usando el Monedero: para los abonados que tengan dinero acumulado en su Monedero Virtual por la devolución de entradas durante la temporada pasada, se le aplicará el descuento de la cantidad acumulada en el precio de su abono.

Pago cómodo a plazos sin intereses: el pago se puede hacer hasta en 12 plazos, de julio de 2026 a junio de 2027, sin ningún tipo de recargo, aunque podrá hacerse en menos plazos si el abonado lo solicita o si el abono se adquiere después de julio.

Entradas extras más baratas: los abonados del Unicaja tienen la posibilidad de adquirir hasta 16 entradas con descuento para sus acompañantes (máximo 2 por partido, para todos los encuentros -excepto Real Madrid, Barça y Playoff de ambas competiciones). Las entradas disponibles para este descuento tendrá un cupo limitado por partido.

Descuento en tienda del club: 10 % de descuento en la línea de ropa de temporada y todos los productos de nuestras tiendas oficiales, no acumulables a otras ofertas o promociones.

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Ofertas en patrocinadores: se ofrecerán distintas promociones y descuentos en las empresas patrocinadoras del club.