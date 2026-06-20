2006-2026: Veinte años de la Liga ACB que llevó al Unicaja a la eternidad

Hay noches que no envejecen. Se quedan suspendidas en la memoria de una afición, un club y una ciudad como si el tiempo no hubiera pasado por ellas. Para el Unicaja, ninguna brilla tanto como la de Vitoria del 21 de junio de 2006, cuando el equipo malagueño conquistó el único título de Liga de su historia. Han pasado ya dos décadas de aquella gesta y el hito sigue intacto, solitario, imponente. Nunca más Málaga volvió a ver a su equipo levantar el trofeo que corona al mejor de España.

Aquel Unicaja no ganó una Liga cualquiera. Ganó la Liga que durante años pareció reservada a gigantes con mayor presupuesto, más historia y más costumbre de mandar. El equipo entrenado entonces por Sergio Scariolo derribó esa frontera con una temporada casi perfecta, coronada con una final impecable ante el TAU Cerámica, el actual Baskonia, al que derrotó por un rotundo 3-0. El marcador global puede sugerir una superioridad cómoda, pero aquella serie fue mucho más dura, tensa y exigente de lo que dice el resultado.

Scariolo, durante su etapa como entrenador del Unicaja. / Gregorio Torres

Un equipo construido para hacer historia

El Unicaja 2005/2006 fue una obra de madurez. Venía de ganar la Copa del Rey en Zaragoza en 2005 y había dejado de ser un aspirante simpático para convertirse en un candidato real a todo. Scariolo tenía una plantilla con talento, carácter y una mezcla perfecta de liderazgo, físico, tiro y experiencia. Jorge Garbajosa era el faro. Pepe Sánchez, el cerebro. Marcus Brown, el talento ofensivo. Berni Rodríguez, el capitán local. Carlos Cabezas, la energía de la casa. Walter Herrmann, la potencia. Daniel Santiago, el peso interior. Florent Pietrus, la dureza. Stéphane Risacher, el oficio. Jesús Lázaro, el complemento. También estaban Sandro Nicevic, Alfonso Sánchez y Kostas Vasileiadis.

No era un equipo de una sola estrella. Era un bloque. Un grupo con jerarquías claras, pero con muchos jugadores capaces de aparecer cuando el partido pedía respuestas. Esa fue una de las grandes virtudes de aquel Unicaja: podía ganar desde la defensa, desde el talento, desde el rebote, desde el tiro exterior o desde la lectura de Pepe Sánchez. Y, sobre todo, tenía una fe competitiva inquebrantable.

Plantilla Unicaja 2005 2006. / La Opinión

La temporada en la que todo encajó

El curso fue tomando forma poco a poco hasta convertirse en una marcha imparable. El Unicaja acabó la liga regular primero, con factor cancha a favor durante todo el play off. No era un detalle menor. El Martín Carpena se había convertido en una caldera y el equipo se sentía protegido por una afición que intuía que estaba ante una oportunidad histórica.

En cuartos de final, el Unicaja eliminó al Estudiantes por 3-0. En semifinales, tuvo que sufrir mucho más frente al Joventut, en una serie larga, áspera y resuelta en el quinto partido en Málaga. Aquella eliminatoria reforzó al equipo. Le hizo sufrir, le obligó a gestionar la presión y le preparó para la final. Cuando llegó el TAU Cerámica, el Unicaja ya estaba listo para todo.

Una final perfecta contra el TAU

La final empezó en Málaga con una declaración de autoridad. El Unicaja ganó el primer partido por 81-67 y mandó un mensaje claro: no estaba allí de paso. Dos días después volvió a imponerse en el Carpena, esta vez por 83-78, en un encuentro mucho más igualado que colocaba el 2-0 y dejaba al equipo a una sola victoria del título.

La serie viajó entonces a Vitoria, una de las pistas más complicadas de Europa. El TAU Cerámica tenía orgullo, talento y una afición capaz de empujar cualquier remontada. El tercer partido fue una batalla. El conjunto vitoriano llegó a dominar por 11 puntos en el último cuarto y durante muchos minutos pareció que habría cuarto encuentro. Pero aquel Unicaja tenía algo especial. No se rompía nunca.

El Unicaja celebra su título en Vitoria. / ACBPhoto

Garbajosa y la remontada inolvidable de Vitoria

El desenlace del tercer partido pertenece ya a la mitología cajista. Con el TAU por delante y el Buesa Arena creyendo en la reacción local, emergió Jorge Garbajosa. El ala-pívot madrileño firmó una recta final memorable, una de esas actuaciones que cambian carreras, series y generaciones enteras de aficionados. Anotó cuando más quemaba el balón, sostuvo al equipo y clavó el triple que puso al Unicaja por delante en el momento decisivo.

El 72-76 final desató la locura. El Unicaja era campeón de Liga. Campeón después de años de crecimiento, de finales perdidas, de respeto ganado a pulso y de una ciudad que había aprendido a vivir el baloncesto como una parte esencial de su identidad. Garbajosa fue elegido MVP de la final, pero aquel título fue de todos: de la plantilla, del cuerpo técnico, del club y de una afición que todavía hoy recuerda aquella noche como una de las más grandes del deporte malagueño.

Jorge Garbajosa, estrella de aquel Unicaja. / ACBPhoto

Un hito nunca repetido en Málaga

Veinte años después, la Liga de 2006 sigue siendo única. El Unicaja ha vuelto a ganar títulos, ha construido otras generaciones memorables y ha vivido etapas recientes de enorme éxito, pero nunca ha repetido aquella conquista. La Liga ACB, hoy Liga Endesa, continúa siendo la cima nacional que solo aquel equipo fue capaz de alcanzar.

Por eso la efeméride tiene un valor especial. No es solo el recuerdo de un título. Es la memoria de un tiempo en el que Málaga tocó el techo del baloncesto español. La prueba de que el Unicaja, con una idea, una plantilla extraordinaria y una ciudad detrás, pudo mirar a los grandes de frente y superar a todos.

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Aquel 3-0 al TAU Cerámica no fue simplemente una final ganada. Fue la entrada definitiva del Unicaja en la eternidad.