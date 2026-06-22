Primeras imágenes de Ibon Navarro con el Estrella Roja

Ibon Navarro ya ejerce como entrenador del Estrella Roja. El técnico vitoriano ha estado este fin de semana en Belgrado para tomar posesión de su nuevo cargo y empezar a trabajar en el que será su primer proyecto al frente del conjunto rojiblanco de la capital serbia. Un nuevo reto profesional que le abre las puertas de la Euroliga después de cerrar una etapa histórica en el Unicaja.

Ibon Navarro firma su contrato. / Estrella Roja

Firma de contrato

Las primeras imágenes de Navarro con los colores del Estrella Roja confirman el inicio real de su nueva aventura. El entrenador ya ha mantenido los primeros contactos institucionales con el club, entre ellos con el presidente de la entidad, Zeljko Drcelic en una visita que ha servido para aterrizar sobre el terreno, conocer de cerca la estructura de trabajo y comenzar a trazar las líneas maestras de la próxima temporada 2026/2027.

No se trata solo de una visita protocolaria. La presencia de Ibon en Belgrado marca el punto de partida de una planificación que será clave para definir el nuevo Estrella Roja. El técnico llega a un club de enorme presión social, con una afición volcánica, una identidad muy marcada y la exigencia permanente de competir en Serbia, en la Liga Adriática y, sobre todo, en la Euroliga.

Ibon Navarro, junto al presidente del Estrella Roja. / Estrella Roja

De Málaga a Belgrado

Navarro afronta así el mayor desafío internacional de su carrera. Después de convertirse en el entrenador más laureado de la historia reciente del Unicaja, con un ciclo lleno de títulos, personalidad y un baloncesto reconocible, el vitoriano cambia Málaga por Belgrado para intentar trasladar su método a uno de los clubes más pasionales del continente.

Su primer proyecto en el Estrella Roja empezará a tomar forma en las próximas semanas. La confección de la plantilla, en la que está previsto que siga Tyson Carter, con el que se reencontrará tras su paso común en el Unicaja, los ajustes en el cuerpo técnico, el modelo de juego y el encaje de las piezas principales serán algunas de las primeras tareas de un Ibon Navarro que ya trabaja como nuevo jefe del banquillo rojiblanco.

Ibon Navarro, sonriente en Belgrado. / Estrella Roja

Las primeras imágenes de Ibon Navarro en Belgrado son, por tanto, mucho más que una simple presentación visual. Son el arranque de una nueva etapa para el técnico vasco y también el primer gesto de un Estrella Roja que ya mira al curso que viene con Ibon Navarro al mando.