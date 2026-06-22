Txus Txus Vidorreta llega a Málaga con el primer problema resuelto en el Unicaja 2026/2027: los cupos

Txus Vidorreta ya ejerce como entrenador del Unicaja, a la espera de ser presentado de forma oficial en los próximos días. El técnico bilbaíno tiene por delante una de las tareas más importantes del verano: participar, junto a la dirección deportiva, en la construcción de una nueva plantilla que debe devolver al equipo al camino de la competitividad. Después de una última temporada más gris en cuanto a resultados, el club quiere rearmar el proyecto con ambición y formar un plantel de 14 jugadores que permita afrontar con garantías la Liga Endesa, la Copa del Rey, la Basketball Champions League y todos los retos que aparezcan por el camino.

Fichajes

El Unicaja necesita al menos cinco fichajes. La hoja de ruta pasa por incorporar talento, puntos, físico bajo los aros y perfiles capaces de elevar el nivel medio de la rotación. Vidorreta necesitará exteriores con amenaza, interiores con presencia y jugadores que puedan sostener el ritmo competitivo durante una temporada larga. Sin embargo, en medio de todas esas necesidades, hay un problema que tienen muchos clubes de la ACB y que el Unicaja puede dar prácticamente por solucionado: los cupos de formación.

Un asunto clave antes de ir al mercado

En la Liga Endesa son necesarios cuatro jugadores de formación en plantillas de 12 o más fichas. En la BCL, la exigencia se eleva a cinco. Para muchos equipos, ese condicionante marca por completo la planificación, encarece determinadas operaciones y obliga a tomar decisiones que no siempre tienen que ver solo con el talento o el encaje deportivo. En el caso del Unicaja, la situación es muy distinta. El club llega a este inicio de postemporada con una base de cupos ya asegurada que permite mirar al mercado con mucha más libertad.

Alberto Díaz y Djedovic se abrazan tras ganar la Copa Intercontinental. / FIBA

Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y Olek Balcerowski forman, a día de hoy, ese bloque de jugadores de formación que deja cubiertas las necesidades reglamentarias tanto para la ACB como para la competición europea en la próxima campaña 2026/2027. No es un detalle menor. Es una ventaja competitiva en plena planificación. El Unicaja no tiene que salir al mercado condicionado por la obligación de encontrar cupos, sino que puede centrar sus esfuerzos en buscar los perfiles que realmente necesita para mejorar la plantilla.

Cupos con peso, no jugadores de relleno

La importancia de este escenario aumenta porque no se trata de cupos residuales ni de jugadores destinados únicamente a completar convocatorias. Alberto Díaz es el capitán y uno de los grandes referentes del club. Melwin Pantzar ha demostrado capacidad para aportar energía, defensa y ritmo en su cesión en el Surne Bilbao. Nihad Djedovic ofrece experiencia, lectura de juego y polivalencia exterior. Tyson Pérez suma físico, rebote y actividad cerca del aro. Y Balcerowski, por su tamaño y condiciones, puede ser una pieza importante en la estructura interior del equipo.

El Unicaja, por tanto, no solo cumple con la normativa. La cumple con jugadores que pueden tener un papel real dentro de la rotación. Esa diferencia es fundamental. En un mercado cada vez más estrecho, encontrar jugadores de formación que no sean simples complementos se ha convertido en una de las grandes dificultades de los clubes españoles. El conjunto cajista, en cambio, tiene ese apartado encarrilado antes incluso de cerrar sus principales movimientos del verano.

Barreiro, Sulejmanovic y Nzosa amplían el abanico

Además, el escenario puede reforzarse todavía más. Jonathan Barreiro es una de las incógnitas abiertas de la planificación. Su continuidad añadiría otro perfil de formación, con capacidad para alternar posiciones y aportar en el "3" y en el "4", justo una de las zonas en las que el club estudia incorporar una pieza versátil. También habrá que ver qué ocurre finalmente con Emir Sulejmanovic y con Yanick Nzosa, dos nombres que pueden influir en la configuración definitiva del juego interior y en el reparto de licencias.

Jonathan Barreiro y Tyson Perez en el Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Una ventaja en un mercado cada vez más complejo

La fuga de jóvenes talentos españoles hacia la NCAA y la dura competencia de los equipos de Euroliga han convertido el mercado de jugadores de formación en un territorio especialmente complicado. Los cupos buenos son escasos, caros y muy codiciados. Por eso, llegar a estas alturas del verano con ese problema resuelto supone una gran noticia para Vidorreta y para la dirección deportiva del Unicaja.

El club necesita acertar con los fichajes. Pero lo hará con una tranquilidad importante: no tiene que construir desde la urgencia de los cupos. Esa parte del puzzle ya está prácticamente colocada. Ahora toca elegir bien las piezas que faltan.