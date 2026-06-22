Txus Vidorreta toma la palabra en el Unicaja

Txus Vidorreta ya tiene fecha y hora para su primera puesta de largo como entrenador del Unicaja. El club malagueño anunció este lunes que el técnico vasco será presentado este martes, 23 de junio, a las 11.00 horas, en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena. Será el primer acto público del nuevo responsable del banquillo cajista desde que la entidad hizo oficial su fichaje como sustituto de Ibon Navarro.

La presentación llegará solo cinco días después de anunciarse su incorporación y servirá para empezar a poner voz al nuevo proyecto deportivo del Unicaja. Vidorreta, que ha firmado por dos temporadas, comparecerá ante los medios de comunicación en el escenario habitual de las grandes citas institucionales del club. Allí explicará sus primeras sensaciones como entrenador verde y morado y ofrecerá los primeros apuntes sobre la hoja de ruta que quiere trazar en Málaga.

Txus Vidorreta, junto a Ibon Navarro / ACBPhoto-Mariano Pozo

El inicio de una nueva etapa en el Carpena

La llegada de Vidorreta abre un nuevo capítulo después del exitoso ciclo de Ibon Navarro, una etapa que transformó al Unicaja en un equipo campeón, reconocible y competitivo en España y en Europa. El listón queda muy alto, pero el club ha apostado por un entrenador de máxima experiencia, profundo conocimiento de la Liga Endesa y trayectoria contrastada en la Basketball Champions League.

El técnico bilbaíno aterriza en Málaga con el reto de dar continuidad a la ambición de los últimos años, pero también con la obligación de imprimir su propio sello. Su comparecencia de este martes permitirá conocer sus primeras ideas sobre el modelo de equipo, la planificación de la plantilla y las necesidades de un Unicaja que ya trabaja en la construcción del curso 2026/2027.

Primeros apuntes del proyecto deportivo

El nuevo técnico responderá a cuestiones de presente y de futuro: qué Unicaja quiere construir, qué margen de continuidad tendrá respecto al bloque anterior, qué perfiles necesita la plantilla y cómo afronta el desafío de suceder al entrenador más laureado de la historia reciente del club.

No será todavía el día de las grandes certezas, porque el mercado apenas empieza y la plantilla sigue en fase de reconstrucción, pero sí una comparecencia importante para medir el tono del nuevo entrenador. Su mensaje será el primer contacto directo con una afición que viene de años de éxitos y que espera que el equipo mantenga su lugar entre los grandes. El Unicaja presenta este martes a Txus Vidorreta. Empieza oficialmente una nueva era en Los Guindos.