El guiño de Txus Vidorreta a la afición del Carpena en su presentación como entrenador del Unicaja

Txus Vidorreta no ha tenido una relación cercana con la afición del Martín Carpena en el pasado reciente. Su Lenovo Tenerife, antes, o La Laguna Tenerife, ahora, ha sido un rival directo de los verdes en la Liga Endesa, en la Copa del Rey y también en la Basketball Champions League. Ahora arranca una nueva era en el banquillo verde y morado en la que se tendrá que "ganar" a todos esos aficionados que lo han recibido en las redes sociales con algún reparo, desde que se conoció la noticia.

Vidorreta, "enamorado" del Carpena

El entrenador bilbaíno hizo un claro guiño a la afición del Unicaja, a la que piropeó por la manera en la que vive los partidos en el Martín Carpena. Vidorreta aseguró que jugar en Málaga como visitante es una experiencia que se siente desde el primer minuto, por la intensidad con la que el público empuja al equipo verde y morado.

"Jugar en el Carpena cuando juegas de visitante, lo sientes. Ya en el primer cuarto hay efervescencia. En otros campos, en la segunda parte hay campos que empiezan a apretar. Aquí, no", explicó el nuevo entrenador cajista, que destacó una de las señas de identidad del Palacio: la conexión inmediata entre la grada y el equipo cuando el Unicaja juega como local.

La afición cajista siempre aprieta en el Carpena. / Álex Zea

Factor clave

Vidorreta fue más allá y reconoció que ese ambiente ha sido una de las razones importantes en su decisión de iniciar esta nueva etapa en Málaga. "En el Carpena, en el primer cuarto, el público ya está al cien por cien con el equipo, sobre todo si está jugando con energía e intensidad. Esta ha sido una de las cuestiones que para mí han sido claves, encontrar un escenario como el Carpena, en el que se vive el baloncesto con la misma pasión que yo lo vivo", afirmó.

El nuevo técnico cajista también se refirió a su carácter competitivo y a esos momentos de tensión que, en el pasado, pudieron generar malestar entre parte de la afición cajista. Vidorreta no escondió su temperamento. "A veces se me ha ido alguna vez la pinza, sobre todo con arbitrajes. Creo que cada vez lo estoy mejorando más. Si alguien se ha sentido molesto con algo que yo haya hecho, pido perdón", señaló durante su puesta de largo como entrenador del Unicaja.

Todo por el Unicaja

Eso sí, dejó claro que no reniega de su forma de defender a los equipos en los que ha trabajado. "No me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho lo he hecho en defensa de mi club. Ahora lo haré todo en favor del Unicaja. Defenderé los intereses del Unicaja a tope", aseguró.

El mensaje fue evidente. Vidorreta pasa de ser rival a ser el encargado de liderar el nuevo proyecto cajista. Y el mismo carácter que tantas veces se vivió desde la otra acera será ahora una herramienta al servicio del Unicaja. El entrenador llega consciente de la exigencia del Carpena, pero también de la fuerza que puede encontrar en una afición que ha sido clave en los grandes momentos recientes del club.

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Su presentación dejó una primera declaración de intenciones: quiere ganarse a la grada desde el trabajo, la pasión y la defensa del equipo. El pasado queda atrás. Desde ahora, Vidorreta ya mira al Carpena como casa propia.